Metro CDMX HOY 14 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 14 de abril.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 3
La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta una alta afluencia, por lo que el Metro informó que se trabaja en la agilización de trenes desde ambas terminales. Los usuarios reportan a través de redes sociales:
- “Línea 3 sin movilidad dirección Universidad se queda 20 minutos en cada estación”
- “Línea 3 iba bien y llevamos más de 10 min en Etiopia y Eugenia”
- “Llevamos 10 minutos en la estación Hospital General”
Línea 7
La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta un retraso. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Línea 7, está saturada”
- “10 minutos para que pase un tren en la Línea 7”
- “Línea 7 siempre lenta y atascada”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 2 reporta alta afluencia
- Línea B reporta alta afluencia
- Línea A reporta alta afluencia y retraso de servicio, así como acceso controlado en algunas estaciones
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT