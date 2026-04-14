¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 14 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes es constante, aunque registran alta afluencia en ciertas líneas; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 14 de abril.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta una alta afluencia, por lo que el Metro informó que se trabaja en la agilización de trenes desde ambas terminales. Los usuarios reportan a través de redes sociales:

  • “Línea 3 sin movilidad dirección Universidad se queda 20 minutos en cada estación”
  • “Línea 3 iba bien y llevamos más de 10 min en Etiopia y Eugenia”
  • “Llevamos 10 minutos en la estación Hospital General”

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta un retraso. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “Línea 7, está saturada”
  • “10 minutos para que pase un tren en la Línea 7”
  • “Línea 7 siempre lenta y atascada”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

  • Línea 2 reporta alta afluencia
  • Línea B reporta alta afluencia
  • Línea A reporta alta afluencia y retraso de servicio, así como acceso controlado en algunas estaciones

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

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LMCT

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