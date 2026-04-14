Metro CDMX HOY 14 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 14 de abril.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento: Se mantiene una circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B. Personal del Sistema apoya en estaciones y terminales para agilizar el flujo de usuarios.



La información puede cambiar por eventualidades en el servicio; mantente informado a… pic.twitter.com/6xrDMBxAd2 — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 14, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta una alta afluencia, por lo que el Metro informó que se trabaja en la agilización de trenes desde ambas terminales. Los usuarios reportan a través de redes sociales:

“Línea 3 sin movilidad dirección Universidad se queda 20 minutos en cada estación”

“Línea 3 iba bien y llevamos más de 10 min en Etiopia y Eugenia”

“Llevamos 10 minutos en la estación Hospital General”

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta un retraso. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea 7, está saturada”

“10 minutos para que pase un tren en la Línea 7”

“Línea 7 siempre lenta y atascada”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 2 reporta alta afluencia

Línea B reporta alta afluencia

Línea A reporta alta afluencia y retraso de servicio, así como acceso controlado en algunas estaciones

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea A, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas y deja que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 14, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT