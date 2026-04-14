Blindan Tabe y la MH la entrega de apoyos sociales

Mauricio Tabe durante la firma del acuerdo con la ENTS para transparentar el otorgamiento de apoyos sociales, ayer.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, firmó por cuarto año consecutivo un convenio con la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México para garantizar la asignación transparente de los programas sociales, que éstos lleguen a quienes más lo necesitan y evitar el uso político.

Durante la signa, el funcionario local resaltó que el dejar en manos de los especialistas los estudios socioeconómicos, las entrevistas y las visitas domiciliarias, garantizan la ayuda a dos mil 577 beneficiarias del Programa Pa’las Jefas.

“Aseguramos que el programa social de las Jefas va a ser revisado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, para verificar que efectivamente quienes reciben el programa son las mujeres con mayor grado de marginación, es decir, quienes más lo necesitan, de eso se trata.

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El Tip: La alcaldía Miguel Hidalgo anunció la semana pasada que habrá una casa de emergencia, refugio y casa de transición, para mujeres víctimas de violencia.

“Que no se repartan los programas sociales para cuates o para cumplir compromisos políticos, no es para pagar favores, es para combatir injusticias”, indicó.

Tabe Echartea resaltó que la coordinación con la ENTS permitirá que haya más certeza y confiabilidad, pues con ello se evita que los apoyos sean repartidos de manera discrecional.

35 miembros de la ENTS acudirán a los domicilios de los solicitantes de apoyos

Al respecto, la directora de la escuela, Carmen Guadalupe Casas Ratia, explicó que hay un compromiso para llevar a cabo seis mil 200 nuevos estudios de valoración socioeconómica y que 35 profesionales de trabajo social, debidamente identificados, acudirán a los domicilios de las personas solicitantes de los apoyos.

“Nuestro rol es generar dictámenes sociales, objetivos e imparciales, para que sea la Alcaldía Miguel Hidalgo la que tome, con pleno sustento, la decisión final. Esto garantiza que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan, libre de discrecionalidad”, dijo.

Tabe Echartea además llamó a la ciudadanía que no se ha inscrito a algún programa social a no caer en engaños, pues la única manera de obtener éstos es mediante los trabajadores de la ENTS.