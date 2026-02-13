Hoy No Circula Sabatino: Estos vehículos deberán suspender circulación el 14 de febrero en CDMX y Edomex

Este sábado 14 de febrero entrará en vigor el programa Doble Hoy No Circula sabatino en la Zona Metropolitana del Valle de México, después de que tras 28 horas se ha mantenido la Fase I de la Contingencia Ambiental.

Está es una medida ambiental coordinada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) que busca disminuir las emisiones contaminantes generadas por el parque vehicular.

La disposición será aplicable en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México que forman parte del área metropolitana. El horario de restricción se mantiene de 5:00 a 22:00 horas.

¿Qué vehículos No Circulan?

Al tratarse del segundo sábado del mes, las autoridades establecieron que deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:

Autos con holograma 1 y placas con terminación par: 0, 2, 4, 6 y 8

Todos los vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa

Vehículos foráneos o con permisos provisionales de circulación

Los vehículos con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

La @CAMegalopolis informa que se mantiene la contingencia ambiental por ozono mañana sábado 14 de febrero; el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con holograma 2, holograma 1 terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0; también holograma 0 y 00 engomado azul terminación 9 o 0, de… pic.twitter.com/vKfDEx36lA — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 14, 2026

También quedan exentos los vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas y unidades destinadas a servicios de emergencia, transporte de personas con discapacidad y servicios públicos especializados.

El programa Doble Hoy No Circula forma parte de las políticas ambientales implementadas en el Valle de México para reducir los niveles de ozono y partículas suspendidas, contaminantes que tienden a concentrarse durante la temporada seca debido a la escasa dispersión atmosférica..

Bajo ese escenario, la restricción se ampliaría a más vehículos, principalmente los de holograma 1 y 2, independientemente del calendario sabatino habitual.

El incumplimiento de la medida conlleva sanciones económicas que van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además del posible envío del vehículo al corralón, lo que incrementa los costos para el propietario.

El Hoy No Circula se mantiene como una de las principales herramientas de control de emisiones en la región centro del país y se aplica de forma permanente como parte de la estrategia para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de la población.

MSL