Mantienen Fase I de Contingencia Ambiental en la ZMVM HOY 26 de abril

Aspecto de la calidad del aire en la Ciudad de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Contingencia Ambiental por Ozono que se decretó el sábado en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La Contingencia fue declarada a las 14:00 horas del sábado 25 de abril, por lo que la medida preventiva cumple 20 horas.

Así lo informó CAMe a través de un comunicado, en donde destacó que, la mañana de este domingo, la calidad del aire en la ZMVM sigue siendo de Mala a Muy Mala.

Por lo anterior, se decidió continuar con la medida, que implica restricciones de movilidad como el Doble No Circula, así como recomendaciones a la población en favor de su salud.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información:https://t.co/DLBXR7HuZC pic.twitter.com/ONXj1THWRq — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 26, 2026

En este sentido, CAMe explicó que esta medida busca disminuir la exposición de la población al aire contaminado, reducir riesgos a la salud y limitar la emisión de contaminantes.

También, enfatizó que, entre las posibles causas de la mala calidad del aire, se encuentran la presencia de un sistema anticiclónico en el centro del país, alta estabilidad atmosférica, vientos débiles y alta radiación solar.

Lo anterior favorece la acumulación de contaminantes en el ambiente.

CAMe recordó que la siguiente actualización se dará a las 15:00 horas, o antes si cambian las condiciones atmosféricas.

Restricciones vehiculares por la Fase I de Contingencia Ambiental

De acuerdo con el comunicado de CAMe, las restricciones vehiculares vigentes este domingo son las siguientes.

No circulan:

Vehículos con holograma 2

Vehículos con holograma 1 con terminación 2, 4, 6, 8 y 0

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación 5 o 6

Vehículos sin holograma (incluye foráneos, permisos, nuevos)

Restricciones adicionales:

50% de unidades de reparto de gas LP (terminación par)

Vehículos de carga: restricción de 6:00 a 10:00 horas

Taxis restringidos según holograma: de 10:00 a 22:00 horas

Están exentos (sí circulan):

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos con holograma 0 o 00 (según condiciones específicas)

Servicios de emergencia, transporte público, transporte escolar

Vehículos para personas con discapacidad

Motocicletas

Transporte de perecederos y servicios funerarios

Recomendaciones para la población

Mientras que, para la población en general, se emiten recomendaciones en favor de evitar la exposición a contaminantes:

Fomentar el trabajo a distancia y trámites en línea

Evitar uso de productos con solventes (aerosoles, pinturas, etc.)

Cargar gasolina fuera de horas pico (antes de 10:00 o después de 18:00)

Reducir consumo de combustibles en el hogar

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am