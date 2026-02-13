Pasan más de 40 minutos bajo el sol para tener vacuna contra sarampión

Capitalinas y capitalinos llegan a pasar más de 45 minutos para vacunarse contra el sarampión en puntos fijos y móviles colocados por el Gobierno de la Ciudad de México en estaciones del transporte público, el Zócalo o Bellas Artes.

En un recorrido por el punto de vacunación de Bellas Artes, ubicado en la plancha frontal de este edificio, La Razón observó que la afluencia de gente provocó que los biológicos se acabaran dos horas antes de la hora oficial de cierre.

En punto de las 12:45 horas, a dos horas 45 minutos de haberse instalado, un grupo de funcionarios capitalinos advirtió a las personas que ya no había fichas para inmunizarse y les recomendó acudir a Balderas, donde aún había dosis.

El dato: El primer caso de sarampión en México ocurrió en Chihuahua, la cual registra más casos y le siguen Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la CDMX.

“No puedo decir la cantidad de vacunas que hemos puesto, porque no hemos tenido ni tiempo de contarlas por toda la gente que viene, lo que sí, es que ya se nos terminaron las dosis y faltan dos horas para que nos vayamos, pero ni modo de quedarse, porque no tenemos más”, dijo Norma, personal de salud.

La profesional de la salud y su compañera Lucía expresaron que están felices por el interés de la gente en protegerse contra el virus que en la Ciudad de México ya cobró la vida de un niño de tres meses en Álvaro Obregón, en diciembre pasado.

80 por ciento de las personas contagiadas no estaba vacunada, indicó la Sedesa

Yebne Vega, de 25 años, vive en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, y acudió ayer a inyectarse. Contó que se motivó a hacerlo, porque en las noticias ha escuchado sobre el aumento de los brotes de sarampión.

De agosto de 2025 al 11 de febrero de 2026 en la Ciudad de México se habían colocado un aproximado de 923 mil vacunas contra el sarampión, así lo confirmó la Secretaría de Salud Pública (Sedesa).

Hasta ese mismo día de febrero en la capital se habían registrado 184 personas con contagios positivos de sarampión, de las que 156 eran capitalinos y 28 eran personas que viven en el Estado de México.

La Sedesa no ha publicado cifras más actualizadas, pero al momento en que dieron esa información también compartieron que las alcaldías con más presencia de contagio eran Gustavo A. Madero con 39 casos, Álvaro Obregón con 35, Cuauhtémoc registró 18 y sólo 14 en Miguel Hidalgo.

Ayer, de acuerdo con los datos del boletín diario sobre el sarampión en el país, de la Secretaría de Salud federal, la Ciudad de México ya registraba 217 casos acumulados y un deceso.

217 casos acumulados de sarampión registra la Ssa en la Ciudad de México

Yebne Vega estuvo formada en la fila para vacunarse por poco más de 40 minutos y recomendó a que la gente que desee inmunizarse llegue a los puntos en cuanto abran, a las 10:00 horas, para evitar la espera.

Su experiencia con la inyección no fue dolorosa y explicó que sólo se siente “un ligero piquete y después un poco frío”.

“Dicen que realmente es una vacuna muy noble, porque no tiene tantas reacciones, a veces te puede salir un pequeño salpullido, pero se quita 10 días después y nada más”, relató.

Al ser este un punto de vacunación ubicado en una de las zonas más turísticas de la capital, personas de diferentes estados aprovecharon su visita para inmunizarse y regresar a sus hogares. Éste es el caso de Hortensia, originaria de Tepeji del Río de Ocampo, en Hidalgo.

“Vinimos a pasar unos días a la Ciudad de México y estábamos aquí paseando cuando dijeron que vacunaban y nos formamos. Allá en Tepeji no, no vimos vacuna, pero aquí escuchamos en la tele que hay que hacerlo y aquí estamos”, dijo la mujer, quien viajó acompañada de su hija Lorena.

Las dos hidalguenses se quejaron de que el sol del mediodía fue la peor parte de la espera por la vacuna, pero decidieron aguardar para inmunizarse. “Pues sí quema, pero ni modo que ya nos vayamos. Primero nos vacunamos”, enfatizó.

Al lugar acudieron turistas internacionales, pero de un grupo de 12 personas ninguna se inyectó.

Este hecho provocó molestia en Javier, quien consideró que las personas extranjeras también deberían protegerse contra el sarampión en su estadía en el país.

“Ellos se deben vacunar oiga, porque son los que nos traen el bicho (sarampión)”, dijo. De acuerdo con la titular de la Sedesa, Nadine Gasman Zylbermann, los contagios se originaron en Estados Unidos y Canadá, principalmente a causa de grupos antivacunas, y luego en Chihuahua.

De acuerdo con las autoridades de salud federales y capitalinas, la vacuna debe aplicarse a las personas de 10 a 49 años de edad que no la tengan desde la infancia, y también aquellas que no estén seguras de tener ese esquema de vacunación infantil completo, o de haber contraído sarampión en algún momento.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ha mencionado hay un gran número de adultos jóvenes sin vacuna, porque en administraciones anteriores, la segunda dosis contra sarampión se aplicaba a los seis años después de la primera, que se ponía al año de edad, lo cual se modificó a partir de 2021 para que la segunda vacuna comenzara a aplicarse a los 18 meses.

En el caso de la Ciudad de México, la Sedesa ha informado que 80 por ciento de las personas que se han contagiado de sarampión no tenía vacuna contra el virus.