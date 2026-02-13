Se mantiene Fase I de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

Revisa cada hora el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó esta noche que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono en la zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para el sábado 14 de febrero, por malas condiciones atmosféricas.

Ante esto, continua activo el Doble Hoy No Circula tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México.

Según los datos recabados desde las 15:00 horas y hasta las 20:00 horas muestra que continúa la influencia de alta presión, así como la intensa radiación solar, lo que favorece a la formación de ozono y su acomulación en la Zona Metropolitana del Valle de México, señaló la CAMe.

TE RECOMENDAMOS: Seguridad Fernando Mercado fortalece la capacidad operativa de la Magdalena Contreras con entrega equipamiento

Por ahora, se mantiene todas las medidas por la contingencia ambiental.

Tras concluir la jornada de este viernes 13 de febrero, se mantuvo activo el programa Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México, el cual operó en un horario de 5:00 a 22:00 horas debido a la contingencia ambiental.

Recomendaciones vehiculares por contingencia

Los automóviles particulares con holograma de verificación 2.

Los vehículos particulares con holograma 1 cuya terminación de placa fuera 1, 3, 5, 7, 9 o 0.

Los vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul y terminación de placa 9 o 0.

En el caso de los taxis a los que les correspondía descanso conforme a estos criterios, la restricción se aplicó entre las 10:00 y las 22:00 horas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL