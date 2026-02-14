Clara Brugada encabeza unión de más de 2 mil parejas en el Auditorio Nacional

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, realiza la entrega simbólica de actas de matrimonio a parejas capitalinas en el Auditorio Nacional.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la ceremonia de bodas comunitarias “El Amor transforma y construye comunidad”, donde 2 mil 378 parejas decidieron unir sus vidas legalmente en el emblemático Auditorio Nacional.

La jornada inició con la intervención de la Consejera Jurídica de la Ciudad de México, quien dio la bienvenida a los representantes de los tres poderes de gobierno y felicitó a los contrayentes por dar este paso hacia la consolidación de su comunidad.

Clara Brugada celebra la diversidad y el derecho al matrimonio libre en un evento histórico este 14 de febrero. ı Foto: Gobierno CDMX

La ceremonia civil estuvo a cargo de la jueza del Registro Civil, Marcella Lizet De la Torre Martínez, quien recordó que el matrimonio es la unión libre de dos personas que adquieren derechos y obligaciones mutuas, mientras que la jueza Dora Estela Sánchez realizó la declaratoria formal de unión.

Durante el evento, la Jefa de Gobierno realizó la entrega simbólica de actas de matrimonio a cinco parejas representativas. En su mensaje, Brugada Molina resaltó el carácter inclusivo de la ceremonia: “Aquí está representada la juventud, los adultos, las mujeres; son matrimonios diversos, pues en la Ciudad de México tenemos el derecho de tener los matrimonios como queramos”, afirmó.

Miles de parejas formalizan su unión legal bajo el respaldo del Registro Civil y el Gobierno de la Ciudad de México. ı Foto: Gobierno CDMX

La mandataria agradeció a las autoridades del Auditorio Nacional y al personal funcionario que hizo posible el evento masivo. “Este gobierno cree en el valor de declarar su amor públicamente. Somos una ciudad amorosa y de derechos, que cuida y que acompaña. La Ciudad de México les respalda”, concluyó.

Brindis colectivo y corte de pastel durante la ceremonia masiva "El Amor transforma y construye comunidad" en la CDMX. ı Foto: Gobierno CDMX

Para finalizar la celebración, la Jefa de Gobierno partió un pastel conmemorativo y encabezó un brindis colectivo con las miles de parejas presentes, reafirmando el compromiso de su administración con la construcción de un tejido social basado en el afecto y la legalidad.

