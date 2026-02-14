Lanza CDMX operativo masivo de vacunación

De izq. a der.: Nadine Gasman, Clara Brugada y Mauricio López, ayer, en el Zócalo de la CDMX.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció este domingo el despliegue de un operativo territorial de vacunación contra el sarampión que incluye 500 brigadas integradas por mil 500 vacunadores, ya que, sólo en lo que va del 2026, se han confirmado 173 casos en la capital, de los cuales 77 por ciento corresponde a personas sin antecedentes de inoculación.

Brugada Molina detalló que la estrategia contempla módulos de vacunación con horario extendido hasta las 11 de la noche en las 16 alcaldías, 70 estaciones del Metro, y puntos fijos en zonas de alta concentración como el Zócalo, la Alameda y diversos mercados.

El Dato: La OPS alertó recientemente que México enfrenta el riesgo de perder el estatus de territorio libre de sarampión si no logra contener el brote en los próximos meses.

“Tenemos las condiciones para derrotar al sarampión. Sabemos que nuestra ciudad es la capital de todos los mexicanos y mexicanas y, por lo tanto, aquí tenemos la mayor concentración humana del país”, afirmó.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, informó que, de los 217 casos registrados, 44 corresponden a 2025, y destacó que el 77 por ciento de los enfermos no estaba vacunado y “esto nos confirma que la vacuna hace la diferencia”.

Gasman Silverman explicó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire. “Una sola persona enferma puede contagiar hasta 18 más”, advirtió la funcionaria estatal.

Por su parte, el secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich, hizo un llamado específico a la población “Cualquier persona que tenga entre seis meses de edad y 49 años de edad, no importa si recuerda o si estuvo vacunada o no, que acuda a ponerse, cuando menos, una dosis de la vacuna”.

El funcionario federal también recomendó el uso de cubrebocas ante síntomas gripales.

El operativo incluye 21 puntos con horario extendido de nueve de la mañana a 11 de la noche en las 16 demarcaciones, 50 puntos fijos en lugares de alta concentración, 100 puntos en el sistema de transporte público (70 en Metro, 10 en Metrobús, 10 en transportes eléctricos y 10 en RTP) y 50 brigadas en escuelas de nivel medio superior y superior.

Adicionalmente, se implementará una estrategia especial en las centrales camioneras y en la Central de Abasto, donde participarán el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para vacunar a las 400 mil personas que llegan diariamente de todo el país.

Al desmentir la percepción de que el sarampión sólo afecta a niños, Brugada Molina informó que: “De los 173 casos de la ciudad, 124 son mayores de edad y están entre 21 a 50 años de edad. Así que todos los que tengan de 49 años hacia abajo, por favor, que se vacunen”.

Hasta la fecha, la Ciudad de México ha aplicado 909 mil dosis de vacuna contra el sarampión, y sólo en la última semana se vacunaron más de 50 mil personas. La vacuna es gratuita y está disponible en los 300 centros de salud de la capital y en los módulos instalados para la campaña.

La Jefa de Gobierno cerró su mensaje con una convocatoria: “Abramos la puerta a la salud y cerremos la puerta al sarampión. Esta ciudad tiene experiencia y vamos a ganarle al sarampión”.

Crean app para localización de puntos de inmunización

› Por Claudia Arellano

La Secretaría de Salud (Ssa) puso en operación la plataforma digital “¿Dónde me vacuno?”, una herramienta que permite a la población consultar si forma parte del grupo prioritario para la vacunación contra el sarampión y localizar el punto más cercano a su domicilio.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, explicó que la plataforma está dirigida a madres, padres de familia, personas cuidadoras y a la población en general, y puede utilizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, como: computadora, teléfono celular o tableta.

La herramienta permite realizar búsquedas por entidad, municipio o alcaldía, además de mostrar los días y horarios de atención de los más de 21 mil puntos de vacunación disponibles en el país, operados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS Bienestar y los servicios estatales de salud.

6 meses a 12 años es la edad prioritaria de vacunación

Para tal efecto, se informó que la vacunación prioritaria se concentra en niñas y niños de seis meses a 12 años que no hayan recibido ninguna dosis o no tengan completo su esquema de vacunación. Además de personas de 13 a 49 años que no estén vacunadas y residan en entidades con mayor transmisión del virus como: Jalisco, Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Colima y Tabasco.

Las autoridades precisaron que las personas con esquema completo no requieren una nueva dosis. En el caso de quienes tienen 50 años o más, la mayoría cuenta con protección previa, por lo que no forman parte del grupo prioritario actual.

Para quienes no cuentan con acceso a internet, está disponible la línea 079, donde personal capacitado brinda orientación sobre la ubicación de los centros de vacunación. La Ssa reiteró que la inmunización es gratuita y segura, e hizo un llamado a consultar la plataforma y acudir a módulos en caso de pertenecer a los grupos prioritarios, a fin de contener la transmisión del virus.