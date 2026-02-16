CDMX registra MUY MALA calidad del aire hoy 16 de febrero: ¿qué pasa con la Contingencia Ambiental?

Revisa la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este lunes 16 de febrero de 2026, la calidad del aire es MUY MALA en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, por lo que continúa activa la tercera Contingencia Ambiental del año, que suma alrededor de 20 horas.

En La Razón actualizamos EN VIVO y cada hora el estado de la calidad del aire, con base en el reporte más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que advierte sobre altas concentraciones de contaminantes que pueden afectar la salud, como:

Partículas PM10 y PM2.5

Ozono (O3)

Monóxido de carbono (CO)

Dióxido de azufre (SO2)

Dióxido de nitrógeno (NO2)

¿Cómo está la calidad del aire este 16 de febrero en CDMX?

A las 15:00 horas de este lunes 16 de febrero, al menos tres estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MUY MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Al mismo tiempo, 8 estaciones reportan MALA calidad del aire:

Gustavo A. Madero (GAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Por otra parte, se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos las estaciones:

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

¿Cómo está la calidad del aire este 16 de febrero en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 16 de febrero, 6 estaciones de monitoreo en el Estado de México registran MALA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Naucalpan (FAC)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tlalnepantla (TLA)

Coacalco (VIF)

Al mismo tiempo, dos estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (LLA)

Asimismo, cinco estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Ecatepec (XAL)

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran altos niveles de radiación ultravioleta (UV), por lo que es necesaria protección al salir a las calles.

Ante niveles altos de radiación UV se recomienda a la población expuesta al sol utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior.

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas del lunes 16 de febrero de 2026 en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El 8 de enero, se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la ZMVM, y el 12 de febrero se declaró la segunda, que se extendió por 51 horas. Sólo unas horas después, el 15 de febrero, se reactivó la medida ante la persistencia de los contaminantes.

Durante 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

