Exigen con una marcha el regreso de franciscanitos

Decenas de animalistas marcharon para exigir que los animales que el Gobierno capitalino rescató del Refugio Franciscano, A.C., en Cuajimalpa, sean regresados a este sitio luego de que el albergue fue restituido a la asociación civil.

Activistas de distintas organizaciones consideraron que la administración capitalina tiene que devolver a los 858 perros y gatos que sacó del lugar el 7 de enero pasado, como medida de protección de éstos luego de corroborar el mal estado en el que estaban. A éstos se sumaron 21 que fallecieron en el sitio y 57 que fueron hospitalizados.

El Tip: El 21 de enero la Secretaría de Salud local informó que 171 perros fueron atendidos por su situación delicada, de los cuales se hospitalizó a 30 y de éstos, seis murieron.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “justicia para los franciscanitos” fueron algunas de las consignas que lanzaron los manifestantes ayer durante la protesta que salió del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino.

En tanto, el Refugio Franciscano, A.C., emitió un comunicado e informó que no participaría en la protesta, debido a que trabaja en la remodelación y acondicionamiento del lugar.

“No participaremos ni como institución ni en lo individual. Nuestro enfoque es tener el refugio listo lo antes posible para el regreso de los franciscanitos. Nos encontramos ya en la etapa final de la rehabilitación del refugio”, sostuvo.

En enero pasado, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, afirmó que los animales rescatados podrían regresar al refugio de Cuajimalpa, una vez le fuera restituido éste a la asociación civil, y sólo si cumplía con adecuaciones para salvaguardar a los perros y gatos.

Esto, porque de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que los animales no recibían una atención médica veterinaria oportuna, por lo cual varios tenían desnutrición severa, caquexia, enfermedades dermatológicas generalizadas, heridas abiertas, infecciones, tumores, entre otros padecimientos.

Tras el operativo del 7 de enero para salvaguardar a los animales, las autoridades capitalinas trasladaron a 304, al Refugio del Ajusco, en Tlalpan; a 371 a la Brigada de Vigilancia Animal, y 183 perros en la Utopía de la Gustavo A. Madero.