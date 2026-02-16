Realizan ‘Operación Abrigo’ en Héroes de Padierna, Fuentes Brotantes y Lomas de Tepemécatl.

Como parte de la acción social Operación Abrigo, se realizaron entregas de chamarras en Héroes de Padierna, Lomas de Tepemécatl y Fuentes Brotantes. En el marco de estas jornadas en territorio, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, acompañó a vecinas y vecinos y reiteró que estos apoyos forman parte de una estrategia para atender de manera diferenciada a las comunidades, particularmente en zonas donde las bajas temperaturas se resienten durante buena parte del año.

En ese contexto se informó que una parte de los recursos que se obtuvieron por concepto de autogenerados en 2025 —15 millones de pesos— se destinan a distintos programas y acciones sociales en la demarcación.

Durante las entregas, el director general de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Saúl Magdaleno Giles, explicó que estos recursos provienen de servicios como estacionamientos y sanitarios en espacios públicos -que tienen una cuota- y cuyos recursos se aplican en beneficio directo de la población, a través de programas sociales y acciones territoriales como Operación Abrigo.

Las entregas se realizaron en colonias donde las bajas temperaturas se resienten buena parte del año, particularmente en las zonasaltas, donde vecinas y vecinos inician actividades desde las primeras horas del día y requieren mayor protección ante los cambios bruscos de clima.

Durante las actividades, la alcaldesa Osorio recordó que, a diferencia de apoyos entregados en otros momentos, en esta ocasión se optó por distribuir chamarras de calidad, pensadas para el uso cotidiano y para ofrecer mayor protección ante el frío por lo que la alcaldesa subrayó que los apoyos deben ser útiles y duraderos, y responder a lo que realmentenecesitan las familias.

Durante la entrega aprovechó para invitar a la población en edad de seis meses a 49 años, a vacunarse contra el sarampión. Señaló que, aunque la demarcación registra bajos niveles de contagio, es importante no relajar las medidas de prevención y acudir a vacunarse para proteger a las familias.

En Lomas de Tepemécatl, Osorio informó que además de los apoyos sociales se atenderán temas de servicios urbanos, particularmente la mejora y rehabilitación de calles en la zona.

En otros temas, aprovechó para recordar que se proyecta la construcción de una Universidad Rosario Castellanos para jóvenes de los pueblos de la montaña, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior a los habitantes de las partes altas de la demarcación.

En el marco de la entrega de chamarras de la acción social Operación Abrigo, y ante vecinas y vecinos, la alcaldesa también abordó el tema de la seguridad en el Ajusco. Señaló que en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México se trabaja en un reforzamiento integral del Circuito Ajusco, una de las principales demandas planteadas por la comunidad.

Explicó que el plan contempla la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos, la colocación de luminarias —incluidas solares en zonas boscosas donde no hay red eléctrica— y el fortalecimiento de la presencia institucional mediante mayor patrullaje y habilitación de espacios para supervisión permanente.

Con estas jornadas, la Alcaldía Tlalpan reafirma su compromiso de mantener presencia territorial en colonias y pueblos de la demarcación, articulando apoyos sociales, acciones de prevención en salud y coordinación interinstitucional para atender las necesidades específicas de cada zona.

