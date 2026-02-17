CDMX registra MALA calidad del aire hoy 17 de febrero: ¿qué pasa con la Contingencia Ambiental?

Consulta el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este martes 17 de febrero de 2026, la calidad del aire es MALA en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, por lo que se mantiene la tercera Contingencia Ambiental del año, que suma alrededor de 44 horas activa.

En La Razón de México actualizamos EN VIVO y cada hora el estado de la calidad del aire, con base en el reporte más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que advierte sobre altas concentraciones de contaminantes que pueden afectar la salud, como:

Partículas PM10 y PM2.5

Ozono (O3)

Monóxido de carbono (CO)

Dióxido de azufre (SO2)

Dióxido de nitrógeno (NO2)

¿Cómo está la calidad del aire este 17 de febrero en CDMX?

A las 15:00 horas de este martes 17 de febrero, 10 estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Álvaro Obregón (PED)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Al mismo tiempo, una estación reporta calidad del aire ACEPTABLE:

Miguel Hidalgo (MGH)

Por otra parte, se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos las estaciones:

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

¿Cómo está la calidad del aire este 17 de febrero en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 17 de febrero, tres estaciones de monitoreo en el Estado de México registran MALA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Naucalpan (FAC)

Nezahualcóyotl (NEZ)

En contraste, seis estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Tlalnepantla (TLA)

Coacalco (VIF)

Ecatepec (XAL)

Asimismo, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

La calidad del aire a las 15:00 horas de este martes 17 de febrero de 2026 en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran altos niveles de radiación ultravioleta (UV), por lo que es necesaria protección al salir a las calles y exponerse al sol, como utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior.

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El 8 de enero, se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la ZMVM, y el 12 de febrero se declaró la segunda, que se extendió por 51 horas. Sólo unas horas después, el 15 de febrero, se reactivó la medida ante la persistencia de los contaminantes.

Durante 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

