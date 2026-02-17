Suspenden la Contingencia Ambiental en el Valle de México tras casi 48 horas activa

Se suspende la tercera Contingencia Ambiental en el Valle de México.

Tras casi 48 horas, este martes la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la tercera Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como sus restricciones para este miércoles 18 de febrero.

En su reporte de las 18:00 horas, el organismo explicó que un sistema anticiclónico dejó de afectar directamente a la región y que la periferia del fenómeno meteorológico provocó el incremento del vientos sobre el Valle de México, lo que favoreció la dispersión de los contaminantes.

A diferencia de las condiciones áridas registradas en días pasados, la CAMe reportó la entrada de humedad y la formación de nubosidad en zonas montañosas.

Se suspende la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Hoy No Circula: así aplica este miércoles tras la suspensión de la Contingencia Ambiental

Tras la suspensión de la Contingencia Ambiental, este miércoles 18 de febrero el programa Hoy No Circula aplica conforme al calendario regular, desde las 05:00 a las 22:00 horas en la Ciudad de México y al menos 18 municipios del Estado de México:

Vehículos con engomado rojo , terminación de placas 3 y 4 , con holograma 1 y 2

Vehículos con placas foráneas

Así aplica el Hoy No Circula este miércoles 18 de febrero de 2026 en la ZMVM. ı Foto: X, @CAMegalopolis

¿Cómo está la calidad del aire este 17 de febrero en CDMX?

A las 18:00 horas de este martes 17 de febrero, 7 estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registraron MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Álvaro Obregón (PED)

Tláhuac (TAH)

Al mismo tiempo, cuatro estaciones reportaron calidad del aire ACEPTABLE:

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Por otra parte, se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos las estaciones:

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

¿Cómo está la calidad del aire este 17 de febrero en el Edomex?

A las 18:00 horas de este 17 de febrero, todas las estaciones de monitoreo activas en el Estado de México registraron calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tlalnepantla (TLA)

Coacalco (VIF)

Ecatepec (XAL)

Asimismo, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

La calidad del aire a las 18:00 horas de este martes 17 de febrero de 2026 en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

