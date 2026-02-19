‘Lady Naucalpan’: mujer muerde a ciclista en Polanco y es detenida | VIDEO

Una discusión vial en Avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, terminó en agresiones físicas, amenazas y la detención de una joven de 23 años, luego de que una ciclista denunciara haber sido golpeada y mordida en plena vía pública.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el incidente ocurrió cuando Daniela González, usuaria de bicicleta, circulaba por el carril destinado a ciclistas y fue interceptada por un automóvil negro. Según el testimonio de la afectada, el vehículo le cerró el paso y posteriormente descendieron dos mujeres para confrontarla.

Durante el altercado, una de las involucradas se identificó como Victoria Ruiz de Chávez y aseguró tener vínculos familiares con un funcionario municipal en Naucalpan de Juárez, Estado de México, lo que derivó en que usuarios en redes la apodaran “Lady Naucalpan”. En las grabaciones se le escucha minimizar posibles consecuencias legales y lanzar amenazas.

La ciclista denunció que fue golpeada, mordida en la mano y rociada con gas pimienta. También afirmó que recibió múltiples amenazas de muerte durante la confrontación. “Las mordidas en las manos tienen bastantes riesgos”, relató, al advertir sobre posibles complicaciones médicas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que realizaban recorridos preventivos en Polanco detectaron una riña entre varias mujeres en el cruce de Presidente Masaryk y Hegel.

Al intervenir, separaron a las involucradas; sin embargo, dos intentaron huir a bordo de un vehículo que, según el comunicado oficial, fue dirigido hacia una oficial con la intención de dañarla.

Tras controlar la situación, una mujer de 23 años fue detenida y puesta a disposición de un Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente. No obstante, la víctima aseguró que horas después la señalada recuperó su libertad.

