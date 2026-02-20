Da Refugio Franciscano manita de gato a su inmueble recuperado

LA DIRECTORA del Refugio Franciscano, Gina Rivara, en entrevista en el lugar.

Hace 44 días, las autoridades capitalinas entraron al Refugio Franciscano, en Cuajimalpa, y sacaron a más de 800 perros y gatos, presuntamente, por las malas condiciones en las que vivían. Ahora, el sitio, restituido a la asociación civil, luce con jaulas vacías, con pintura fresca, algunas viejas tuberías expuestas y con distintas obras para su rehabilitación.

En un recorrido por el lugar, la directora del albergue, Gina Rivara Reyes, afirmó a La Razón que en el sitio son llevados a cabo distintos trabajos para acondicionarlo para un posible regreso de los animales.

Esto, a solicitud del Gobierno de la Ciudad de México, aunque no dio más detalles de las peticiones y sólo se refirió a un sistema hidroneumático para desalojar correctamente el agua.

171 perros atendió la Sedesa por su situación delicada, de los que seis murieron

“Todo el tema legal es con el abogado.

Estamos en mesas de negociación, van caminando de manera importante para que los franciscanitos regresen lo más rápido posible. Nos pidieron algunas adecuaciones, no necesariamente la pintura (...) algunas adecuaciones de que se necesita un sistema hidráulico, lo cual se está empezando a hacer.

“Una vez hechas todas estas cosas que nos pidieron, ya vendrán a hacer una inspección y a partir de ahí empezarán a llegar los franciscanitos”, aseveró la activista.

El lugar fue cerrado, luego de que el 7 de enero las autoridades capitalinas sacaron a 936 perros y gatos, de los cuales 858 fueron hallados con vida, 21 fallecieron en el sitio y 57 fueron hospitalizados.

371 canes rescatados fueron trasladados a la Brigada de Vigilancia Anima

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México expuso que los animales no tenían una atención médica veterinaria adecuada y vivían hacinados, lo que derivó en que muchos tuvieran problemas de salud como desnutrición, heridas abiertas, infecciones, tumores, pulgas, entre otros padecimientos.

Sobre estos señalamientos, Rivara Reyes sostuvo que el refugio de Cuajimalpa, que está en un litigio con la Fundación Haghenbeck, está limpio, porque esto representa salud para los animales.

LAS JAULAS son arregladas para recibir a los perros ı Foto: David Patricio›La Razón

También rechazó que los perros vivieran amontonados en las casetas.

“No le veo el hacinamiento por ningún lado. Sí le hacía falta su enchuladita, pero hay prioridades, ¿no? como lo es la comida, el tema de los médicos, porque aquí las criaturas llegan en unas condiciones tremendas”, dijo la animalista.

Actualmente en el sitio, Rivara Reyes y, al menos, seis empleados del Refugio Franciscano y voluntarios remodelan el lugar, ya que pintan las rejas de las casetas de color naranja, lavan las tarimas en las que duermen los perros y componen las techumbres. Los materiales, indicó la directora, son donados por la sociedad.

El Dato: EL GOBIERNO local ha afirmado que los perros y gatos podrán regresar al refugio en Cuajimalpa sólo si el lugar tiene las condiciones para salvaguardar su integridad

La mujer, quien trabaja en el Refugio Franciscano desde hace más de 40 años, reiteró su rechazo a las acusaciones sobre abandono y maltrato hechas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fundación Haghenbeck que lleva el nombre del hombre que donó el terreno donde está asentado el lugar.

El predio está dividido, aproximadamente, en cinco secciones, cada una con entre 20 y 30 casetas de concreto con un pequeño cuarto, rejas de herrería y techumbre.

Algunas son para un solo perro y otras pueden albergar hasta seis ejemplares medianos.

EL REFUGIO rehabilita las casetas en las que se encontraban los animales. ı Foto: David Patricio›La Razón

Al referirse al señalamiento de deterioro estructural, la directora del Refugio Franciscano comentó: “sí, las instalaciones son viejas, pero díganme si ven que algo se esté cayendo o qué”, al señalar las construcciones con concreto intacto, pero con herrería oxidada y carcomida por la orina de los animales que las habitaban.

Durante el recorrido, este diario observó hoyos en el suelo donde se aprecia tubería de concreto antigua. Algunos de ellos ya fueron cubiertos con cemento nuevo, pero en otros permanecen visibles y acompañados de trampas para ratas.

Al momento del rescate efectuado el 7 de enero, la Fiscalía capitalina informó que en el lugar había nidos de roedores.

Sobre esto, Rivara Reyes mencionó que se debe a la ubicación del predio y no a una falta de cuidado.

“Colindamos con bosque y con barranca.

En todos los bosques del planeta hay barrancas y fauna. Claro que hay roedores, pero no están locos para salir con mil perritos. ¿A poco ven uno ahorita?”, mencionó.

Este diario observó al exterior del refugio una rata muerta.

EN ALGUNOS espacios aún cuelgan los dijes con los nombres de algunos perros ı Foto: David Patricio›La Razón

¿DÓNDE ESTÁN?

La directora del Refugio Franciscano contó que el 10 de diciembre de 2025 dejó en el predio a mil 95 animales de los que 39 eran gatos, pero que, al momento en que entraron las autoridades, la cifra reportada por éstas fue de más de 800, por lo que, sostuvo, faltarían alrededor de 250 ejemplares.

Ella aseguró que los animales que faltan fueron asesinados o murieron por los malos cuidados que recibieron durante el tiempo en el que ella y los empleados del lugar fueron reemplazados por miembros de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. “Entraron a romperle su vida, aterrorizarlos, a maltratarlos. Hay fotos gravísimas de cómo los sometían, no sé si han visto una de una perrita que ahorcaron aquí sometiéndola.

Unas barbaridades que les hizo la fundación”, aseveró. Rivara Reyes se refirió a una foto en la que se ve a un perro café con negro que es jalado del cuello para moverlo, pero no precisó si el Refugio Franciscano buscará acciones legales.

“Seguimos luchando, se abrieron las mesas de diálogo. Lo que había que hacer lo estamos cumpliendo, porque los franciscanitos tienen que llegar a su hogar de donde jamás debieron de haber salido.

“Caminamos de manera importante para que los franciscanitos regresen lo más rápido posible”, afirmó.