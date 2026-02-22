Con tanques tormenta y jardín pluvial, CDMX construye en Santa Úrsula el sistema de infiltración más grande del país

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que en el pueblo de Santa Úrsula Coapa en la alcaldía Coyoacán se desarrolla un proyecto integral de infiltración de agua de lluvia que contempla la construcción de tanques tormenta, colectores y un jardín pluvial, con una capacidad total de regulación de 10 mil metros cúbicos, lo que de acuerdo con ella lo convierte en el sistema de infiltración pluvial más grande del país.

El objetivo es recuperar agua de lluvia desde viviendas, calles y espacios públicos para infiltrar millones de litros al subsuelo y fortalecer los mantos acuíferos, además de mitigar inundaciones en la zona.

El secretario de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), José Mario Esparza Hernández, detalló que para este proyecto se construyeron dos colectores, uno de un kilómetro y otro de 1.4 kilómetros, conectados a tres tanques reguladores.

En la #SEGIAGUA trabajamos para fortalecer la infraestructura hidráulica, con acciones como la rehabilitación de pozos y el desazolve de la red de drenaje, además de la modernización de la red.

Cada obra y cada acción suman para garantizar el derecho humano al agua para todas y… pic.twitter.com/YSp9JuoU1o — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) February 22, 2026

El tanque sur tiene capacidad de 3 mil 500 metros cúbicos, el norte, de 5 mil 500 y el jardín de lluvia, de mil metros cúbicos; lo que suma 10 mil metros cúbicos de regulación. A la par, se rehabilitaron ocho pozos, incrementando la producción en 130 litros por segundo adicionales.

Brugada Molina subrayó que la infiltración pluvial forma parte de una estrategia más amplia para construir colonias sustentables y reducir la presión sobre el sistema hídrico de la ciudad.

En ese contexto, recordó que en Santa Úrsula y colonias aledañas se han instalado sistemas de captación de lluvia en viviendas, los cuales permitirán recolectar más de 300 millones de litros de agua al año.

La secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA), Julia Álvarez Icaza, precisó que estos sistemas, junto con calentadores solares y huertos urbanos, forman parte de un programa integral aplicado en cinco colonias de la zona, con el que se busca disminuir la dependencia de pipas, generar ahorros económicos y fomentar el uso de energías limpias.

Acompañamos a la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM en el recorrido número 50 de #CasaXCasa en Santa Úrsula Coapa. El gobierno de la Ciudad de México en coordinación con la Alcaldía de #Coyoacán escuchan a la población y atienden todas las solicitudes vecinales. pic.twitter.com/DpiBOVcJIG — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) February 22, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT