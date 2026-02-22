Obras y acciones han cambiado rostro de Coyoacán, afirma el alcalde Giovani Gutiérrez

Durante la visita de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, a la alcaldía Coyoacán como parte del programa Casa por Casa, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar aseguró que en la demarcación se construyen y dignifican los espacios públicos con obras que perduran.

En el pueblo de Santa Úrsula Coapa, el alcalde precisó que en cuatro años de su administración Coyoacán se ha transformado con acciones permanentes.

“Tenemos la firme convicción de que la coordinación permanente es la clave para poder entregar a la gente nuestros mejores resultados. Es un gusto volver a contar con la presencia de nuestra Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, porque juntos construimos este nuevo rostro como país como ciudad, como Coyoacán, preparados con obra pública permanente, que perdura para las próximas generaciones y sabiendo que recibiremos la Copa del Mundo dando los mejores resultados”, dijo Gutiérrez Aguilar.

Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán. ı Foto: Cortesía

Posteriormente, el alcalde informó que se han redoblado los esfuerzos para aplicar programas como “Pintando Coyoacán”, con el que, a solicitud de vecinos, se pintan las fachadas de sus viviendas , el cual se ha aplicado en colonias como Pedregal de Santa Úrsula, Ajusco, Pedregal de Santo Domingo y Ruiz Cortines.

También se refirió a la recuperación de todos los espacios deportivos, albercas, de las escuelas de educación básica, así como de todos los mercados que hace varias décadas no habían sido intervenidos.

“En Coyoacán sí somos un gobierno que sale a la calle, somos un gobierno de territorio y no de escritorio, gobernar es velar y aquí nosotros recorremos todos los días calles de las colonias, de los pueblos y barrios, de las unidades habitacionales y vamos a seguir así, construyendo y emprendiendo acciones con obras que son para siempre que son permanentes” Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán



La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez. ı Foto: Cortesía

Por su parte, Clara Brugada destacó el trabajo hecho en la demarcación, que se ha logrado en coordinación entre gobiernos y al diálogo permanente:

“ Vamos a seguir trabajando con mucha coordinación en cada uno de los temas . Yo quiero agradecer a toda la población el día de hoy. Aquí está su gobierno atendiendo, cuidando, coordinándonos, también con la alcaldía Coyoacán, le agradezco mucho el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo y todo lo que sea necesario, todas las necesidades, es momento de atenderlas”. comentó.

cehr