Ocurre tras muerte de "El Mencho"

SSC atiende incendio de automóvil en la México-Cuernavaca en Tlalpan; no se reportan heridos

Vehículo fue utilizado el 21 de febrero en una agresión armada, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Bomberos atendieron el incendio de un automóvil particular en Tlalpan.
Bomberos atendieron el incendio de un automóvil particular en Tlalpan. Foto: RRSS
Por:
La Razón Online

Luego de que en distintos estados del país sujetos armados incendiaran vehículos tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la Ciudad de México las autoridades reportaron un caso similar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que, uniformados capitalinos, tomaron conocimiento del incendio de un automóvil sobre la carretera México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan.

No se reportan personas lesionadas y los Bomberos de la Ciudad de México laboraron para apagarlo”, indicó la corporación capitalina.

TE RECOMENDAMOS:
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en una fotografía ilustrativa.
Luego de operativo en Tapalpa

Clara Brugada respalda a las Fuerzas Armadas tras el abatimiento de ‘El Mencho’

De acuerdo con la SSC, el vehículo fue utilizado el pasado 21 de febrero durante una agresión con disparos de arma de fuego, por lo que era buscado. La autoridad indicó que, mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, ya comenzó la búsqueda de los presuntos responsables de incendiar el automóvil.

Esto se da en un contexto de diversos bloqueos carreteros en el país por la captura y muerte de “El Mencho” tras un operativo de las Fuerzas Armadas en el municipio de Tapalpa, en Jalisco.

La SSC ha identificado al CJNG como una de las organizaciones criminales que operan dentro de la Ciudad de México, pues en su informe de labores de 2024-2025, detalló que, de 2020 a julio de 2024, desarticuló cinco células delictivas y detuvo a 48 presuntos integrantes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Alcaldesas y alcaldes de Acción Nacional durante la 12ª edición de la entrega de reconocimientos de la ANAC en la Ciudad de México.
Son 28 los premiados

ANAC, encabezada por Mauricio Tabe, entrega Galardón Francisco Villarreal Torres 2026 a mejores alcaldes del PAN