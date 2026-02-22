SSC atiende incendio de automóvil en la México-Cuernavaca en Tlalpan; no se reportan heridos

Luego de que en distintos estados del país sujetos armados incendiaran vehículos tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la Ciudad de México las autoridades reportaron un caso similar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que, uniformados capitalinos, tomaron conocimiento del incendio de un automóvil sobre la carretera México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan.

“No se reportan personas lesionadas y los Bomberos de la Ciudad de México laboraron para apagarlo”, indicó la corporación capitalina.

De acuerdo con la SSC, el vehículo fue utilizado el pasado 21 de febrero durante una agresión con disparos de arma de fuego, por lo que era buscado. La autoridad indicó que, mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, ya comenzó la búsqueda de los presuntos responsables de incendiar el automóvil.

Esto se da en un contexto de diversos bloqueos carreteros en el país por la captura y muerte de “El Mencho” tras un operativo de las Fuerzas Armadas en el municipio de Tapalpa, en Jalisco.

La SSC ha identificado al CJNG como una de las organizaciones criminales que operan dentro de la Ciudad de México, pues en su informe de labores de 2024-2025, detalló que, de 2020 a julio de 2024, desarticuló cinco células delictivas y detuvo a 48 presuntos integrantes.

