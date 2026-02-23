Caída de ‘El Mencho’: ‘La vida de la CDMX está en calma’, dice Brugada

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, respaldó la política de seguridad de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que la vida en la Ciudad de México transcurre en calma tras el abatimiento del líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

En un videomensaje, la mandataria capitalina llamó a la ciudadanía a continuar sus actividades cotidianas con confianza y a no difundir información falsa que genere temor.

“La Ciudad de México está en calma, la vida de la Ciudad de desarrolla este lunes con total normalidad. Todos los sistemas de transporte, infraestructuras, vialidades, los sistemas de salud, de educación, funcionan como cada inicio de semana.

“Invito a las familias a llevar con confianza a sus hijas e hijos a la escuela; a jóvenes, a trabajadores, trabajadoras, a acudir con tranquilidad a sus centros de estudio y trabajo”, mencionó.

En la Ciudad de México estamos en calma. Todos los servicios operan con normalidad y el Gabinete de Seguridad capitalino se mantiene en sesión permanente y en coordinación directa con el Gobierno de México para proteger a las familias y garantizar la tranquilidad en cada… pic.twitter.com/PRxooufcZm — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 23, 2026

Esto, luego de las actividades criminales registradas en más de 20 estados del país tras el abatimiento de “El Mencho” en un operativo en Tapalpa, Jalisco, llevado a cabo por el Ejército y la Guardia Nacional.

Durante el mensaje dirigido a la población en general, estuvo acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad, autoridades locales y federales, así como representantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Brugada Molina subrayó que existe coordinación diaria para evaluar la situación y reforzar estrategias.

Indicó que, como medida preventiva, se instaló el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz; además se desplegó un operativo con apoyo de las fuerzas federales y hay vigilancia reforzada en aeropuertos, puntos carreteros y otros espacios estratégicos de la ciudad.

La Jefa de Gobierno además expresó su respaldo a Sheinbaum Pardo y a las acciones de seguridad para combatir al crimen organizado tras el golpe al CJNG.

“Nuestra ciudad apoya firmemente la estrategia de seguridad de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum. Querida Presidenta, no está sola”, expresó.

Por último, reiteró que la prioridad del gobierno capitalino es proteger a la población y mantener la estabilidad, garantizando que su administración tiene “todas las capacidades institucionales y los recursos para garantizar la paz en esta gran ciudad.”

En el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México estamos en sesión permanente dando seguimiento a los eventos de hoy, en coordinación con el Gobierno Federal.



La @SSC_CDMX estará informando sobre cualquier evento de relevancia para las y los capitalinos.… pic.twitter.com/c4aFMIiYTK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 23, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT