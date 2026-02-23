FGR identifica genéticamente cuerpo de ‘El Mencho’

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este lunes la identificación genética del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido el domingo durante los hechos violentos registrados en el poblado de Tapalpa, Jalisco.

También informó la apertura de 57 carpetas de investigación en 14 estados del país derivadas de una ola de violencia que sacudió al territorio nacional.

La dependencia detalló que elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) un arsenal de alto poder, que incluye “fusiles con accesorios lanzagranadas, fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero”, además de dos presuntos integrantes de la organización criminal cuya situación jurídica, precisó la institución, “se resolverá conforme a derecho”.

Asimismo, el ministerio público ordenó la realización de diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de tres personas que fallecieron durante su traslado a la Ciudad de México, mientras que personal ministerial, pericial y de la Policía Federal Ministerial (PFM) se trasladó a Tapalpa para el “levantamiento, procesamiento e identificación formal” de los cuerpos de otras víctimas que perdieron la vida en el lugar de los hechos.

En cuanto al contexto nacional, la FGR informó que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) abrió 57 carpetas de investigación en 14 estados de la República Mexicana como consecuencia de los actos violentos registrados en distintas entidades del país, de las cuales 37 corresponden al estado de Jalisco, epicentro de los enfrentamientos.

Las investigaciones se iniciaron por los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La FGR señaló que continuará con los trabajos de investigación y que mantendrá informada a la opinión pública “en la medida que el debido proceso lo permita”.

