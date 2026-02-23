Con 130 mil uniformes escolares, Janecarlo Lozano marca músculo social en la Gustavo A. Madero.

Con el lanzamiento del programa social “Me LateMi Uniforme”, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, puso en marcha una de las apuestas más ambiciosas de su administración: la entrega de 130 mil uniformes escolares a estudiantes de educación básica, bajo un esquema universal que, afirmó, no discrimina ni condiciona el apoyo.

Desde la explanada de la demarcación —colmada por más de cinco mil madres y padres de familia— el edil delineó los alcances del programa, que beneficiará a niñas y niños inscritos en 450 planteles de nivel preescolar, primaria, secundaria y escuelas de atención múltiple para menores con discapacidad. El mensaje político fue contundente: la política social no puede fragmentarse ni convertirse en privilegio.

“Aquí no se pregunta cuánto gana una familia, aquí no se preguntan ni se revisa el promedio de los niños. Aquí no se selecciona a unos sí y a unos no; aquí se apoyará a todas las niñas y niños, por igual”, sentenció Lozano ante un público que respondió con aplausos.

El programa contempla la entrega de un kit deportivo completo —playera, pants, chamarra y tenis— con el objetivo de aliviar la carga económica de los hogares maderenses y, al mismo tiempo, fomentar la permanencia escolar. En tiempos de presiones inflacionarias y ajustes al gasto familiar, la adquisición de uniformes representa uno de los desembolsos más significativos al inicio de cada ciclo escolar.

El alcalde sostuvo que esta estrategia se alinea con la visión social de la presidenta Claudia Sheinbaum, al priorizar la atención a las causas estructurales que pueden derivar en deserción escolar. “No importa la escuela de donde vengan, porque cuando un gobierno apuesta por la universalidad de los programas está construyendo igualdad real. Es invertir en el presente para garantizar el futuro”, explicó.

Más allá del impacto económico, Lozano subrayó un componente social que, dijo, pocas veces se coloca en el centro del debate: la discriminación dentro del aula. El uniforme, señaló, puede convertirse en una línea divisoria entre quienes estrenan y quienes reutilizan prendas desgastadas por falta de recursos. Con “Me late mi uniforme”, esa brecha busca cerrarse.

“Este es el nuevo rostro de Gustavo A. Madero, un gobierno que entiende que gobernar es cuidar. A todas las mamás y papás que hoy están aquí, gracias por confiar. Gracias por hacer equipo con nosotros. Solamentejuntas y juntos podemos llegar y construir la alcaldía que sueñan sus hijos”, afirmó.

La escena tuvo un momento emotivo cuando los estudiantes de primaria recibieron simbólicamente sus uniformes y dirigieron un mensaje al alcalde. Emiliano Vela tomó la palabra y ofreció un reconocimiento que elevó el tono del acto: “Dicen que la política es de números, de discursos, de mítines, de acuerdos, pero usted nos ha demostrado su rostro humano porque no solo nos ve como una cifra en una lista, sino como el presente y el futuro de esta alcaldía. Se necesita sensibilidad para entender lo que una familia siente cuando se esfuerza para que sus hijos sigan estudiando. Gracias por ayudarnos de corazón a corazón”.

Al arranque asistieron el magistrado federal Nazario Norberto, el diputado federal Guillermo Rendón y los legisladores locales Yuriri Ayala y Alberto Martínez Urincho, quienes respaldaron la iniciativa.

Con esta acción, la administración de Janecarlo Lozano busca enviar una señal política clara: la universalidad como eje de la política social y la niñez como prioridad estratégica. En una alcaldía con altos índices de población escolar, la entrega de 130 mil uniformes no es un gesto menor; representa una intervención directa en la economía de miles de familias y una apuesta por reducir la desigualdad desde la infancia.

“Me late mi uniforme” no sólo viste a las y los estudiantes; coloca a la educación y al deporte en el centro de la agenda local. Y en el tablero político de la capital, Gustavo A. Madero se posiciona con un mensaje que apunta a consolidar un modelo de apoyo social sin filtros, bajo la premisa de que la igualdad no se negocia: se garantiza.

