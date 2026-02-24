Magdalena Contreras, el primer municipio del país en implementar ‘Boxeando por la Paz’.

La Alcaldía La Magdalena Contreras se convierte en el primer municipio a nivel nacional en implementar el programa “Boxeando por la Paz”, estrategia del Gobierno de México presentada el pasado 16 de febrero por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que forma parte de la política de atención a las causas de la inseguridad y utiliza el boxeo como herramienta para fortalecer valores, disciplina, hábitos saludables y reconstruir el tejido social, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

La Alcaldía La Magdalena Contreras se consolida como punto de partida de la estrategia nacional al presentar seis escuelas gratuitas de desarrollo “Boxeando por la Paz”, ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación y operando bajo un modelo integral de atención.

Durante el anuncio realizado hoy desde el Cine Víctor Manuel Mendoza, el alcalde Fernando Mercado Guaida subrayó el alcance social del programa:

“Magdalena Contreras va a ser el municipio del país con más boxeadores, con más espacios y donde el boxeo será, como siempre ha sido, uno de los deportes más apoyados. Este programa no solo impulsa el deporte, es parte de una estrategia de construcción de paz. Un joven con los guantes bien puestos es un joven que no cae en las manos de la delincuencia.”

El alcalde Fernando Mercado Guaida informó que actualmente ya se cuentan con gimnasios de boxeo en Casa Popular y 1° de Mayo, y que próximamente se abrirán nuevos espacios en los centros deportivos Oasis, Atacaxco —que contará con horario nocturno extendido—, Tierra Unida y La Magdalena. Además, en el Deportivo La Olla se inaugurará un gimnasio de pesas público.

A una semana del anuncio presidencial, el programa ya registra más de 130 personas inscritas, cifra que continúa en aumento.

Estos espacios contarán con infraestructura especializada, que incluye ring de box y equipamiento profesional, así como con un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, nutriólogos, fisioterapeutas, médicos y entrenadores certificados, con acompañamiento técnico del Consejo Mundial de Boxeo, garantizando así el desarrollo físico, emocional y nutricional de las y los participantes.

Entre los referentes del boxeo que participarán activamente en el proyecto se encuentra el campeón mundial Isaac Cruz “El Pitbull”, orgullosamente originario de la demarcación, quien fungirá como inspiración y guía para las nuevas generaciones.

El proyecto cuenta con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo. Su presidente, Mauricio Sulaimán, reconoció el compromiso de la demarcación y destacó el liderazgo del gobierno local en la promoción de iniciativas que impulsan el desarrollo deportivo y la inclusión social.

“No existe en México ni en el mundo un programa como ‘Boxeando por la Paz’. Aquí no solo hay palabras, hay hechos. La Magdalena Contreras está marcando el camino y demostrando que el deporte es una de las herramientas más poderosas para cambiar vidas y construir una mejor sociedad.”

Sulaimán destacó que el boxeo representa a México a nivel mundial y que iniciativas como esta permiten que el deporte llegue a donde más se necesita.

El campeón mundial y orgulloso originario de la demarcación, Isaac Cruz “El Pitbull”, expresó su compromiso con el proyecto y con su comunidad, destacando que el respaldo familiar, la disciplina y el trabajo constante son pilares fundamentales para que las y los jóvenes encuentren un camino de superación e inspiración.

Luego de que el entrenador Obed Aguilar, reconocido por su trabajo con jóvenes con síndrome de Down y otras discapacidades, resaltara la importancia de impulsar el boxeo adaptado como herramienta de inclusión, el alcalde Fernando Mercado refrendó el compromiso de la Alcaldía La Magdalena Contreras para adecuar gimnasios y espacios deportivos.

Señaló que el objetivo es convertir a la demarcación en referente nacional de inclusión deportiva y afirmó: “En La Magdalena Contreras creemos en un deporte que no excluye; vamos a generar espacios adecuados para que las personas con discapacidad tengan oportunidades reales de desarrollo y participación”. Esta acción se suma al programa Boxeando por la Paz, impulsado por el Consejo Mundial de Boxeo, con el acompañamiento de su presidente, Mauricio Sulaimán.

Al evento asistieron del Consejo Mundial de Boxeo, entrenadores y grandes figuras del boxeo nacional, así como el miembro del Salón de la Fama del Boxeo, Humberto “Chiquita” González, Josefa, embajador WBC, Guillermo Cruz, Exboxeador, la boxeadora Gloria Bautista “La Pantera Rosa”, entre otros, quienes respaldaron esta iniciativa de prevención, inclusión y construcción de paz.

Con esta acción, la Alcaldía La Magdalena Contreras refrenda su compromiso de sumarse activamente a la estrategia nacional encabezada por la Presidenta de la República, consolidándose como un referente en el impulso del deporte como herramienta de prevención de la violencia, inclusión social y construcción de paz.

