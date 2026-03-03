Metro CDMX HOY 3 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 3 de marzo.Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea B
- Ya linea b a paso de tortuga 10 min en cada estación
- Línea B, llevo una hora de cd azteca a Oceanía
- Línea B colapsada, como siempre
- ¡El servicio en línea B, muy lento! Está el metro sin moverse en Olímpica
- ¡¡Pésimo servicio en línea B Más de 10 minutos esperando en Ecatepec!!
- A duras penas te puedes subir y te queda haciendo base en la línea b
Línea 3
- 30 minutos de la raza a Metro Juárez!!! ¡Ya muevan los trenes!
- Qué raro que haya retraso de más de dos horas de indios verdes a Universidad, mi hija llegó a indios verdes y apenas está en estación Copilco y vs a paso de tortuga, se detiene el convoy en cada estación demasiado tiempo
- No inventen maniobra una hora de Indios verdes a Hidalgo y cientos de personas afectadas
- Línea 3 dirección universidad se sigue deteniendo entre las estaciones y en las estaciones
