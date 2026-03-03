Metro CDMX HOY 3 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 3 de marzo.Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Se realizan maniobras de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.



Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso… pic.twitter.com/bN8UnSYQWp — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 3, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

Ya linea b a paso de tortuga 10 min en cada estación

Línea B, llevo una hora de cd azteca a Oceanía

Línea B colapsada, como siempre

¡El servicio en línea B, muy lento! Está el metro sin moverse en Olímpica

¡¡Pésimo servicio en línea B Más de 10 minutos esperando en Ecatepec!!

A duras penas te puedes subir y te queda haciendo base en la línea b

Línea 3

30 minutos de la raza a Metro Juárez!!! ¡Ya muevan los trenes!

Qué raro que haya retraso de más de dos horas de indios verdes a Universidad, mi hija llegó a indios verdes y apenas está en estación Copilco y vs a paso de tortuga, se detiene el convoy en cada estación demasiado tiempo

No inventen maniobra una hora de Indios verdes a Hidalgo y cientos de personas afectadas

Línea 3 dirección universidad se sigue deteniendo entre las estaciones y en las estaciones

Buen día. Al momento la Línea 3 no presenta averías, únicamente afluencia de la hora. Anticipa tu viaje. — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 3, 2026

