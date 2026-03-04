Conductor dispara en plena vía rápida contra camioneta en Santa Fe, CDMX

Un presunto caso de violencia vial encendió las alertas en Santa Fe, en la Ciudad de México, luego de que un conductor descendiera de su vehículo y disparara contra otra unidad tras un altercado en plena vía rápida. El hecho, ocurrido la mañana del 3 de marzo, fue captado en video y difundido en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes registradas por la cámara de seguridad de una de las unidades involucradas, el agresor conducía un Kia Stinger con placas del estado de Morelos. En el video se observa cómo el automovilista le cierra el paso a una camioneta mientras ambos circulaban por una vialidad de alta velocidad en Santa Fe.

Segundos después, el conductor del Stinger detiene su marcha, desciende del automóvil con aparente tranquilidad y, sin mediar palabra, desenfunda un arma de fuego. Acto seguido, dispara directamente contra la camioneta, impactando en la defensa delantera. El proyectil logró perforar esa zona y alcanzó la batería del vehículo afectado.

⚠️ Aguas con estos loquitos al volante.



Con placas de Morelos y armado, así, sin miramientos, se bajó para dispararle al propietario de una camioneta con el que traía bronca. Ocurrió en Santa Fe, CDMX.



El disparo no le dio al otro conductor. No es la primera vez que lo hace. pic.twitter.com/t7GyuLDtvy — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) March 4, 2026

Tras efectuar el disparo, el sujeto, quien vestía playera blanca y lentes oscuros, regresó a su automóvil y huyó del lugar. En el video se aprecia tráfico en la zona al momento de la agresión, lo que incrementó el riesgo para otros conductores que transitaban por el área.

Pese a la gravedad del ataque, las primeras versiones señalan que no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, el caso ha generado indignación entre usuarios de redes sociales, quienes exigen acciones ante este episodio de violencia vial en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la capital.

El video continúa circulando en plataformas digitales, mientras se espera que las autoridades correspondientes investiguen lo ocurrido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT