Propone el PRI medidas para entrar a los estadios

Con miras al Mundial de Futbol, la diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Tania Nanette Larios Pérez, presentó una iniciativa para prevenir la violencia en los espacios deportivos, la cual incluye la prohibición de bolsas y carteras que no sean transparentes, explosivos, drogas y pancartas políticas.

En conferencia, la legisladora explicó que es necesario garantizar la seguridad y prevenir la violencia en estos espacios deportivos en el marco de la seguridad que vive el país, así como del contexto geopolítico.

El Tip: El Gobierno local lleva a cabo distintas obras con miras al Mundial de Futbol, cuya inauguración será en el Estadio Banorte.

“Lo más importante es prevenir la violencia en espectáculos en la Ciudad de México y la ley, como está ahorita en la Ciudad de México no está armonizada; entonces, me parece de lo más indispensable, previo a la organización del Mundial (...) garantizar que el acceso a los estadios esté homologado con las normas y restricciones que tiene la FIFA”, dijo.

La propuesta de la priista plantea reformar diversos artículos de la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México, principalmente el 17 BIS, el cual indica que quedaría prohibido acceder a los recintos deportivos con bolsas que no sean de plástico transparente, vinilo o PVC, “cuyas medidas excedan más de 30 centímetros por 15 centímetros por 30 centímetros”.

Esto aplicará también para carteras, bolsos de mano y billeteras que no midan más de una mano. Asimismo, en los filtros de seguridad todas las bolsas tendrán que ser inspeccionadas.

En lo que respecta al artículo 17 TER de la ley, Larios Pérez plantea el impedir el acceso a armas, explosivos, disfraces o artículos que oculten el rostro, así como banderas, volantes, pancartas ropa y parafernalia con mensajes políticos, ofensivos o discriminatorios.