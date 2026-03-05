Encapsulan a manifestantes en Calzada de Tlalpan; bloqueo provoca caos vial

Un grupo de manifestantes fue encapsulado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mientras realizaba un bloqueo en Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro, en dirección al centro de la Ciudad de México.

La protesta fue encabezada por al menos 70 integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, en su mayoría mujeres. Los inconformes se congregaron para denunciar condiciones insalubres en oficinas y dependencias adscritas a la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social de la CDMX, donde laboran trabajadores sindicalizados.

La manifestación generó afectaciones importantes en la circulación de Calzada de Tlalpan, una de las principales arterias que conecta el sur con el centro de la capital. Aunque posteriormente habilitaron un carril para el paso de vehículos. A pesar del bloqueo, los participantes se mantuvieron en calma durante la movilización.

Precaución



Policías encapsulan a manifestantes en Calzada de Tlalpan, frente a la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro, dirección centro. pic.twitter.com/ds2NhMQaig — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) March 5, 2026

Minutos antes de las 14:00 horas, el grupo comenzó a avanzar en dirección al Centro Histórico de la Ciudad de México, con la intención de continuar su protesta hacia el Zócalo capitalino. Durante su desplazamiento, policías metropolitanos implementaron un operativo de encapsulamiento, colocando a los manifestantes dentro de tres carriles de la vialidad frente a la estación Viaducto.

Conforme avanzó la movilización, los inconformes ocuparon dos carriles de Calzada de Tlalpan mientras continuaban su trayecto rumbo al centro de la capital. La presencia del contingente provocó congestionamiento vehicular en la zona, por lo que autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas para evitar la zona afectada.

Entre las rutas sugeridas se encuentran Eje Central Lázaro Cárdenas, la calle Doctor José María Vértiz, la calzada de La Viga, Congreso de la Unión y Eje 3 Oriente, opciones para quienes se dirigen tanto al Centro Histórico como hacia el sur de la Ciudad de México. Entretanto, el operativo de seguridad se mantiene mientras los manifestantes continúan su marcha.

