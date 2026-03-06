Localiza sin vida a Nayrobi Flores Arcia, mujer trans desaparecida el 26 de febrero

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el hallazgo del cuerpo de Nayrobi Flores, mujer trans de 27 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el 26 de febrero de 2026.

El cuerpo fue localizado la madrugada del 6 de marzo en un parque de la alcaldía Venustiano Carranza, dentro de una casa de campaña improvisada.

Nayrobi fue vista por última vez saliendo del domicilio de un amigo en la Colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Ante su ausencia, familiares y amigos activaron una búsqueda, difundiendo su ficha por redes sociales y medios locales para localizarla.

Tras varios días sin información sobre su paradero, el hallazgo de su cuerpo confirmó el desenlace trágico de su desaparición.

Solicitamos su colaboración para la localización de NAYROBI FLORES ARCIA , persona vista por última vez el 26 de febrero de 2026 en Col. Morelos, Cuauhtémoc, Ciudad de México.



¿Tienes información?

¡Comunícate a los teléfonos!

*0311 | 55 5484 0430 pic.twitter.com/cteAYGpuq5 — Fotoboletines CBP CDMX (@BoletinCBPCDMX) March 4, 2026

Informaron que el cadáver presentaba signos de violencia, por lo que las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las causas de su muerte y la posible responsabilidad de terceros.

La Fiscalía de la Ciudad de México que se mantiene comunicación con familiares para brindar acompañamiento.

Por otro lado, según informó Alicia Flores, hermana de Nayrobi, un hombre les indicó que su hermana podría encontrarse en la zona del Parque Lineal Ave, en la alcaldía Venustiano Carranza. Al llegar, una persona en situación vulnerable les señaló una casa de campaña improvisada, hecha con lona y bolsas de plástico, de la que explico se emanaba un olor fétido. Fue en ese lugar en donde encontraron el cuerpo de la joven.

El cuerpo presentaba quemaduras, múltiples heridas de arma punzo cortante en la espalda y señales de abuso sexual, según detalló Alicia. Por su parte, Alberto Flores, padre de la víctima, aseguró que cuentan con elementos que apuntan a un posible responsable y pidió a las autoridades actuar con rapidez para evitar que el crimen quede impune.

“Las autoridades ya saben de quién se trata. Solo pido que hagan justicia lo más rápido posible”, afirmó Alberto, quien reconoció a su hija inicialmente por su vestimenta.

MSL