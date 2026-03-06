Marcha 8M CDMX 2026: Estaciones del Metro cerradas el 8 de marzo

Estaciones del Metro de la Ciudad de México que podrían cerrar

Con motivo de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, el transporte público en la Ciudad de México tendrá modificaciones este 8 de marzo de 2026, especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, debido a la marcha feminista que se realizará en el centro de la capital.

La concentración de contingentes y el avance de la movilización por avenidas como Paseo de la Reforma y el Centro Histórico provocará el cierre temporal de algunas estaciones para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad de los asistentes.

A continuación te contamos qué estaciones del Metro podrían suspender servicio durante la jornada del 8M.

La marcha avanza sobre el Paseo de la Reforma ı Foto: larazondemexico

Estaciones del Metro que cerrarán el 8 de marzo

La principal estación que suspenderá operaciones es:

Zócalo/Tenochtitlan Metro Station (Línea 2)

Esta estación suele cerrar durante movilizaciones que concluyen en la Zócalo de la Ciudad de México, ya que es el punto final de muchas marchas y concentraciones en el Centro Histórico.

Las autoridades han señalado que el cierre puede extenderse durante varias horas dependiendo del avance de los contingentes.

Aunque no siempre cierran por completo, algunas estaciones cercanas al recorrido de la movilización pueden registrar alta afluencia, accesos restringidos o cierres temporales. Entre ellas destacan:

Bellas Artes Metro Station

Allende Metro Station

Pino Suárez Metro Station

Estas estaciones se encuentran en la zona del Centro Histórico y en corredores cercanos a la ruta de la movilización feminista.

Estaciones del Metro de la Ciudad de México que podrían cerrar ı Foto: Especial

Ruta de la marcha del 8M en CDMX

De acuerdo con convocatorias difundidas por colectivas feministas, el recorrido principal contempla puntos clave de la capital:

Glorieta de las Mujeres que Luchan

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Zócalo de la Ciudad de México

La concentración suele comenzar desde el mediodía y la movilización avanza durante la tarde hacia el Zócalo capitalino.

Ruta Marcha 8M CDMX ı Foto: Generada con IA

Recomendaciones para moverse en la CDMX el 8 de marzo

Ante las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, autoridades y organismos de movilidad recomiendan:

Tomar rutas alternas si se planea circular por el Centro.

Considerar tiempos adicionales de traslado.

Mantenerse atento a los avisos del Sistema de Transporte Colectivo Metro sobre cierres o reaperturas de estaciones.

Las afectaciones pueden variar dependiendo del número de asistentes y del avance de la marcha en distintos puntos de la ciudad.

