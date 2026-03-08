Reportan desaparición de Andra Josefa Velasco Padilla tras salir de fiesta en Zona Rosa

Familiares, amigas y amigos de Andra Josefa Velasco Padilla, mujer trans de 24 años, reportan su desaparición, tras haber salido de fiesta en Zona Rosa, ubicada en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

De acuerdo por la información difundida por la colectiva Transcontingenta, Andra fue vista por última la noche del 6 de marzo de 2025 , cuando salió de una fiesta acompañada de un hombre.

Los datos que se conocen de Andra Velasco son que tiene 1.76 metros de estatura, una complexión delgada y un tatuaje de payaso en uno de sus antebrazos.

“Su desaparición ya se reportó en Locatel, estamos a la espera de la ficha de búsqueda”, indicó la colectiva en una publicación en redes sociales.

El mismo día que desapareció Andra, el 6 de marzo, fue localizada sin vida otra joven trans desaparecida, Nayrobi Flores Arcia, de 27 años. Se trataría del primer transfeminicidio del año en la Ciudad de México .

Nayrobi desapareció el 26 de febrero de 2025 en la colonia Morelos, también en la alcaldía Cuauhtémoc, tras salir de la casa de un amigo. Desde ese momento no se sabía nada de su paradero.

De acuerdo con NMás, una llamada anónima a la familia de la joven fue lo que permitió que fuera localizado su cuerpo sin vida en el parque lineal del Gran Canal, en la Colonia 7 de Julio, en Venustiano Carranza.

Su hermana la describe como una mujer agradable, “no se metía con nadie y era muy amigable con la gente”, dijo. Según La Prensa, los reportes policíacos indicaron que la mujer trans sufrió una golpiza antes de morir .

