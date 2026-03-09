Gobierno de CDMX firma convenio con Sonora para fortalecer la conservación de bosques urbanos.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo, para fortalecer el intercambio de experiencias, conocimientos técnicos y estrategias de gestión ambiental orientadas a la conservación, restauración y manejo de bosques urbanos, con énfasis en el desarrollo del Bosque La Sauceda y el Bosque de Chapultepec.

Durante el evento, realizado en el Bosque de Chapultepec, la mandataria capitalina destacó que este acuerdo permitirá consolidar un intercambio permanente entre ambos gobiernos para fortalecer la gestión de los bosques urbanos y avanzar en la construcción de una red nacional de colaboración que promueva la conservación de estos espacios estratégicos para el equilibrio ambiental y la calidad de vida de la población.

Brugada Molina explicó que el convenio surge del interés del gobierno de Sonora por conocer la experiencia de gestión y conservación del bosque capitalino para fortalecer el desarrollo del Bosque La Sauceda, un parque urbano de más de 200 hectáreas ubicado en la ciudad de Hermosillo.

“Es muy importante que lo que nos une al gobernador de Sonora y a su servidora, además de la visión de país y de ciudades, sea justamente el rescate medioambiental”, expresó la titular del Ejecutivo local.

Destacó, además, que el Bosque de Chapultepec es uno de los bosques urbanos más grandes e importantes del mundo, con una afluencia de más de 25 millones de visitantes, además de ser un espacio emblemático por su valor histórico, cultural y ambiental.

Brugada Molina recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impulsó el proyecto cultural y ambiental más grande realizado en este espacio, con una inversión superior a 10 mil millones de pesos para su recuperación, ampliación y transformación.

Subrayó que la Ciudad de México cuenta con cerca de 88 mil hectáreas de suelo de conservación, lo que equivale a alrededor del 60 por ciento de su territorio, un patrimonio ambiental que contribuye a asegurar el presente y el futuro de la metrópoli.

La Jefa de Gobierno resaltó la importancia de los bosques como verdaderas “fábricas de agua”, al permitir la captación e infiltración del recurso hídrico que abastece a la capital.

Explicó que el llamado “Bosque de Agua”, conformado por zonas forestales del sur de la ciudad como Ajusco, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco, así como del Estado de México y Morelos, aporta alrededor del 70 por ciento del agua que abastece a la capital, por lo que su conservación resulta fundamental para el futuro de la ciudad.

La mandataria capitalina anunció que, como parte de esta colaboración, ambos gobiernos impulsarán la creación de una red nacional de parques urbanos, así como la realización de un encuentro de especialistas y autoridades ambientales en el Bosque La Sauceda, con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer la conservación de estos espacios en todo el país.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que históricamente el Gobierno de la Ciudad de México ha sido referente para los gobiernos de la Cuarta Transformación en materia de administración pública, por lo que solicitó la colaboración de la capital para fortalecer el proyecto del Bosque La Sauceda.

“Vemos aquí un ejemplo y queremos replicar en el estado de Sonora todo aquello que ha sido extraordinariamente exitoso en el gobierno de la ciudad. ¿Para qué inventar o probar si ya hay modelos que aquí han dado resultados muy valiosos para la comunidad?”, afirmó.

Durazo Montaño detalló que el Bosque La Sauceda, ubicado en el centro de la ciudad de Hermosillo, fue creado hace 40 años y actualmente ha ampliado su extensión a 210 hectáreas gracias al apoyo de la iniciativa privada. Debido a su tamaño e importancia, señaló, resulta fundamental replicar modelos de administración exitosos como el del Bosque de Chapultepec.

En ese sentido, reconoció el modelo de gobernanza del bosque capitalino, en el que destacó la participación conjunta del Gobierno de la ciudad y la suma de esfuerzos del sector privado.

“Mi querida Clara, valoro muchísimo la colaboración, tu acompañamiento y el de tu equipo. Les pido con todo compromiso y con toda humildad que nos ayuden a sacar adelante el bosque de La Sauceda”, expresó.

La secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, indicó que la firma de este convenio permitirá que la experiencia técnica, institucional y de gestión acumulada durante más de 24 años en el Bosque de Chapultepec acompañe ahora el desarrollo del bosque urbano de La Sauceda en Sonora.

Agregó que la Secretaría del Medio Ambiente brindará todo el acompañamiento técnico necesario para fortalecer este proyecto, en un intercambio que también permitirá generar nuevas ideas y aprendizajes para la capital del país.

Álvarez Icaza destacó que así como Chapultepec puede compartir su experiencia, en poco tiempo La Sauceda generará innovaciones que podrán replicarse en la ciudad y en el propio bosque capitalino.

En la firma del convenio también estuvieron presentes la directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec, Natasha Vázquez; el director del Bosque La Sauceda, Jesús Antonio Madrid; la integrante del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, Marinela Servitje; Miriam Gastélum, directora de Fundación Coppel; y Ernesto Zatarain, coordinador de Ecología y Desarrollo Sustentable de Sonora.

JVR