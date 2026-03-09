Proponen que infieles pierdan 50% de derechos

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentará mañana el paquete completo de iniciativas para la protección y los derechos de las mujeres capitalinas que ha propuesto a lo largo del año pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Entre las propuestas enumeradas en la conferencia La Chilanguera,la bancada guinda destacó la propuesta “Traición Cero Liquidación”, la cual establece que quien violente físicamente, sea infiel o violente a los hijos, pierda 50 por ciento de los derechos que le correspondan en el matrimonio.

Es decir, si una persona fue infiel a su pareja perderá la mitad de todos los bienes que le corresponderían tras divorciarse, siempre y cuando el matrimonio se haya dado bajo sociedad conyugal.

5 iniciativas en materia de género incluye el paquete de Morena

La promovente de esta iniciativa, Elizabeth Mateos, originalmente la planteó en octubre de 2025 de tal manera que las y los esposos infieles perdieran todos sus bienes construidos bajo el matrimonio.

“El cónyuge que haya cometido infidelidad, abandono o violencia pierda el derecho a la liquidación del patrimonio común”, decía la propuesta inicial. Ahora se plantea una pérdida de la mitad de los bienes por ser infiel, en vez de una pérdida total.

“Aún falta mucho por hacer. Todas estas iniciativas forman parte de un paquete integral. Nuestra Jefa de Gobierno Clara Brugada está trabajando incansablemente en este tema para reivindicar nuestros derechos”, declaró la diputada.