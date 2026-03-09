Togo, perrito rescatista, halló cuerpo de trabajador en derrumbe en San Antonio Abad | VIDEO

La tarde del 9 ed marzo un edificio se derrumbó en San Antonio Abad, dentro quedaron atrapados cuatro trabajadores, uno de ellos murió y su cuerpo fue localizado.

Los binomios caninos fueron unos de los que llegaron como parte de los elementos de emergencia para ayudar con la búsqueda de las personas que están atrapadas.

Así fue como perrito rescatista halló cuerpo de trabajador

El cargo de Director General de los Bomberos de la CDMX publicó un video del momento en que Togo, perro rescatista, logró hacer el marcaje de la zona en la que se encontraba el cuerpo del trabajador que murió tras el derrumbe.

#AlMomento, informo que el marcaje realizado por Togo, nuestro can especializado en búsqueda de personas, coinciden con la ubicación de una de las personas desaparecidas. Realizamos labores para la recuperación del cuerpo.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/ijHXhmrm5d — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 9, 2026

Él es Togo, perro rescatista

Togo es el primer perro rescatista del Heroico Cuerpo de Bomberos. Empezó su carrera cuando tenía 3 años de edad, ya que así fue como comenzó su entrenamiento para la búsqueda y apoyo en desastres.

Su binomio es Donovan Millán, quien lo cuida y vive con Togo, se encarga de entrenarlo y de pasearlo y de todo su cuidado, además de que entrenan cada cierto tiempo para mantener activo su instinto de búsqueda.

Todo fue presentado en abril de 2025 y este marzo de 2026 fue cuando logró ayudar a ubicar y recuperar el cuerpo del trabajador que murió bajo los escombros tras el derrumbe de San Antonio Abad.

Los binomios caninos también están en la Secretaría de Marina, la perrita más famosa fue Frida, quien pertenecía a las fuerzas federales y que ayudó a salvar muchas vidas con su labor de rescate y ubicación.

Y aunque ella fue la más conocida, hay más perritos rescatistas mexicanos que se dedican a ayudar a la gente en situaciones de riesgos.