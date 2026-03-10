Hoy No Circula miércoles 11 de marzo 2026: estos autos descansan en CDMX y Edomex

Te contamos cómo aplica el Hoy No Circula aplica este miércoles 11 de marzo de 2026 en la ZMVM.

El programa Hoy No Circula aplica este miércoles 11 de marzo de 2026 para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y holograma 1 y 2, dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Las restricciones también aplican para vehículos con placas foráneas, es decir, aquellos registrados fuera a la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala.

Así aplica el Hoy No Circula este miércoles 11 de marzo de 2026 en la ZMVM. ı Foto: X,@CAMegalopolis

Sin embargo, debido a la activación de la cuarta Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, las restricciones del Hoy No Circula se ampliaron a más vehículos.

TE RECOMENDAMOS: Busca fortalecer supervisión Clara Brugada asegura que no habrá impunidad en esclarecimiento de inmueble colapsado en San Antonio Abad

Doble Hoy No Circula: así aplica este miércoles 11 de marzo por la Contingencia Ambiental

Tras la activación de la Contingencia Ambiental, este miércoles 11 de marzo de 2026 aplica el doble Hoy No Circula en un horario de 05:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 5, 7 y 9

Vehículos con holograma 2

Vehículos con 0 y 00, engomado rojo , terminación de placa 3 y 4

Vehículos sin holograma de verificación

Vehículos con pase turístico

Vehículos con permiso para circular sin placas

Taxis con holograma 2 o con holograma 1, con terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como holograma O y 00 con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4 no podrán circular desde las 10:00 hasta las 22:00 horas

¿Qué vehículos sí pueden circular pese a la Contingencia Ambiental?

Para este miércoles 11 de marzo, están exentos del doble Hoy No Circula:

Vehículos con holograma 0 y 00 , con engomado diferente al rojo y terminación de placas 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9

Vehículos con holograma 1 , con terminación de placas 0, 2, 6 y 8

Motocicletas

Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Vehículos en emergencias médicas

Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil

Transporte público

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula también aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de las restricciones:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y en la retención del vehículo.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por incumplir el Hoy No Circula puede ser de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que la sanción puede alcanzar hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos pueden ser trasladados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos para quienes no respeten las restricciones del Hoy No Circula.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr