Rescatan último cuerpo de trabajador en edificio colapsado en San Antonio Abad

Los cuerpos de los tres trabajadores ya fueron rescatados

La secretaria de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, confirmó que los cuerpos de los tres trabajadores que quedaron atrapados en el edificio colapsado en San Antonio Abad 124, ya fueron rescatados.

La funcionaría capitalina mencionó que los restos de los empleados, quienes laboraban en la demolición del inmueble, ya están resguardados.

“Esta emergencia que se inicia con este colapso en este edificio y con tres trabajadores que quedaron dentro, desafortunadamente los tres han sido rescatados y han sido llevados por el Ministerio Público a Cuauhtémoc 2”, dijo a medios de información en el lugar siniestrado.

TE RECOMENDAMOS: Trabajan para recuperar cuerpo Localizan tercer cuerpo de trabajador que falleció en edificio de San Antonio Abad

🔴Myriam Urzúa, titular de la @SGIRPC_CDMX, explicó que la emergencia en San Antonio Abad ha terminado pues ya fue trasladado al Ministerio Público el tercer cuerpo del trabajador que permanecía bajo los escombros.



📹🗞️@ulisess_s18 vía @Radio_Formula pic.twitter.com/vj8LKDHMhC — Azucena Uresti (@azucenau) March 10, 2026

El edificio cayó este lunes por la tarde mientras 57 trabajadores estaban en el sitio, de los cuales uno quedó atrapado, pero fue rescatado con vida y tres más quedaron bajo los escombros.

Los trabajos de rescate, iniciados desde ayer, tuvieron como resultado el hallazgo de tres trabajadores más, quienes perdieron la vida.

Urzúa Venegas informó además que ya se hace el acompañamiento a las familias de los fallecidos para que la empresa Desarrolladora Metropolitana, S.A. de C.V. (DeMet) cumpla con el seguro.

“Vamos a darle acompañamiento y la empresa que los contrató tiene un seguro que debe cubrir todos los daños y gastos que se hagan en este caso, tanto los gatos de traslado, como funerarios, o los que correspondan conforme a la ley”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT