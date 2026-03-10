Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la ZMVM para este miércoles 11 de marzo

Para reducir la emisión de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó mantener activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono y sus restricciones para este miércoles 11 de marzo en la Zona Metropolitana del Valle de México.
En su boletín de las 20:00 horas, explicó que persistirán las condiciones climáticas que impiden la dispersión del contaminante, con viento débil y radiación solar intensa que favorecen las concentraciones de ozono y la mala calidad del aire en el Valle de México.
¿Cómo está la calidad del aire este 10 de marzo en CDMX?
A las 20:00 horas de este martes 10 de marzo, cuatro estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:
- Gustavo A. Madero (GAM)
- Venustiano Carranza (MER)
- Tláhuac (TAH)
- Iztapalapa (UIZ)
Al mismo tiempo, dos estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:
- Tlalpan (AJM)
- Coyoacán (CCA)
En tanto, en cuatro estaciones se registra BUENA calidad del aire:
- Cuauhtémoc (HGM)
- Miguel Hidalgo (MGH)
- Álvaro Obregón (PED)
- Coyoacán (UAX)
Por otra parte, se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos las estaciones:
- Benito Juárez (BJU)
- Azcapotzalco (CAM)
- Cuajimalpa (CUA)
- Iztacalco (IZT)
- Cuajimalpa (SFE)
- Iztapalapa (SAC)
¿Cómo está la calidad del aire este 10 de marzo en Edomex?
A las 20:00 horas de este 10 de marzo, al menos tres estaciones de monitoreo en el Estado de México registran MALA calidad del aire:
- Atizapán (ATI)
- Naucalpan (FAC)
- Tlalnepantla (TLA)
Al mismo tiempo, otras tres estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:
- Cuautitlán Izcalli (CUT)
- Tultitlán (TLI)
- Coacalco (VIF)
Asimismo, en 5 estaciones se reporta BUENA calidad del aire:
- Ecatepec (LLA)
- Anexo de Tlalnepantla (LPR)
- Nezahualcóyotl (NEZ)
- Ecatepec (SAG)
- Ecatepec (XAL)
Al menos dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:
- Chalco (CHO)
- Nezahualcóyotl (FAR)
Doble Hoy No Circula: así aplica este miércoles 11 de marzo por la Contingencia Ambiental
Debido a la cuarta Contingencia Ambiental en lo que va del año, este miércoles 11 de marzo de 2026 aplica el doble Hoy No Circula en un horario de 05:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y en al menos 18 municipios del Estado de México:
- Vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 o 4
- Vehículos con holograma 1, con terminación de placa 1, 5, 7 y 9
- Vehículos con holograma 2
- Vehículos con 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4
- Vehículos sin holograma de verificación
- Vehículos con pase turístico
- Vehículos con permiso para circular sin placas
- Taxis con holograma 2 o con holograma 1, con terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como holograma O y 00 con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4 no podrán circular desde las 10:00 hasta las 22:00 horas
¿Qué vehículos sí pueden circular pese a la Contingencia Ambiental?
Para este miércoles 11 de marzo, están exentos del doble Hoy No Circula:
- Vehículos con holograma 0 y 00, con engomado diferente al rojo y terminación de placas 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9
- Vehículos con holograma 1, con terminación de placas 0, 2, 6 y 8
- Motocicletas
- Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento
- Vehículos con placas para personas con discapacidad
- Vehículos en emergencias médicas
- Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil
- Transporte público
