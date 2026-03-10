Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la ZMVM para este miércoles 11 de marzo

CAMe activó la cuarta Contingencia Ambiental de 2026, este 10 de marzo.

Para reducir la emisión de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó mantener activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono y sus restricciones para este miércoles 11 de marzo en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En su boletín de las 20:00 horas, explicó que persistirán las condiciones climáticas que impiden la dispersión del contaminante, con viento débil y radiación solar intensa que favorecen las concentraciones de ozono y la mala calidad del aire en el Valle de México.

SE MANTIENE LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



¿Cómo está la calidad del aire este 10 de marzo en CDMX?

A las 20:00 horas de este martes 10 de marzo, cuatro estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Gustavo A. Madero (GAM)

Venustiano Carranza (MER)

Tláhuac (TAH)

Iztapalapa (UIZ)

Al mismo tiempo, dos estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Coyoacán (CCA)

En tanto, en cuatro estaciones se registra BUENA calidad del aire:

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Coyoacán (UAX)

Por otra parte, se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos las estaciones:

Benito Juárez (BJU)

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

¿Cómo está la calidad del aire este 10 de marzo en Edomex?

A las 20:00 horas de este 10 de marzo, al menos tres estaciones de monitoreo en el Estado de México registran MALA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Naucalpan (FAC)

Tlalnepantla (TLA)

Al mismo tiempo, otras tres estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Asimismo, en 5 estaciones se reporta BUENA calidad del aire:

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Ecatepec (XAL)

Al menos dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

El estado de la calidad del aire a las 20:00 horas de este martes 10 de marzo de 2026. ı Foto: SIMAT

Doble Hoy No Circula: así aplica este miércoles 11 de marzo por la Contingencia Ambiental

Debido a la cuarta Contingencia Ambiental en lo que va del año, este miércoles 11 de marzo de 2026 aplica el doble Hoy No Circula en un horario de 05:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y en al menos 18 municipios del Estado de México:

Vehículos con engomado rojo , terminación de placa 3 o 4

Vehículos con holograma 1 , con terminación de placa 1, 5, 7 y 9

Vehículos con holograma 2

Vehículos con 0 y 00, engomado rojo , terminación de placa 3 y 4

Vehículos sin holograma de verificación

Vehículos con pase turístico

Vehículos con permiso para circular sin placas

Taxis con holograma 2 o con holograma 1, con terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como holograma O y 00 con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4 no podrán circular desde las 10:00 hasta las 22:00 horas

¿Qué vehículos sí pueden circular pese a la Contingencia Ambiental?

Para este miércoles 11 de marzo, están exentos del doble Hoy No Circula:

Vehículos con holograma 0 y 00 , con engomado diferente al rojo y terminación de placas 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9

Vehículos con holograma 1 , con terminación de placas 0, 2, 6 y 8

Motocicletas

Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Vehículos en emergencias médicas

Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil

Transporte público

