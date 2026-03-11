Caen 2 sujetos tras asalto a cuentahabiente en la Benito Juárez; intentaron llevarse 750 mil pesos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos sujetos que posiblemente despojaron a un ciudadano de 750 mil pesos que retiró de una sucursal bancaria ubicada en calles de Benito Juárez.

La captura ocurrió gracias a la coordinación con los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2), quienes realizaron un cerco virtual para dar con los probables responsables.

¿Cómo ocurrió la detención de los 2 sujetos?

Los hechos sucedieron cuando los operadores del C2 Sur reportaron, a través de la frecuencia de radio, un robo a cuentahabiente en el cruce de la calle Parroquia y la avenida Universidad, de la colonia Santa Cruz Atoyac, por lo que los oficiales se dirigieron al lugar donde se entrevistaron con un hombre quien refirió que, minutos antes, retiró dinero en efectivo de una sucursal bancaria cuando se le acercaron dos sujetos, lo amagaron con una pistola y lo despojaron del efectivo, para después darse a la fuga bordo de una motocicleta de color negro con cubre tanque color blanco.

De inmediato los monitoristas del C2 Sur, a través de las cámaras de videovigilancia, en tiempo real ubicaron a los probables responsables cuando circulaban sobre el Circuito Interior y la avenida Jacarandas, donde a través de un filtro realizado por los policías en campo, fueron interceptados sobre el Circuito Interior y la avenida Insurgentes.

Tras marcarles el alto, un sujeto que viajaba como copiloto descendió de la motocicleta y comenzó a corre, lo que originó una breve persecución que concluyó con su detención en el cruce de las calles Francisco Zarco y Martinelli, en la colonia Peralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Al realizar una revisión preventiva, los policías aseguraron los 750 mil pesos en efectivo y la motocicleta. Por anterior, los hombres de 22 años y 26 años de edad quien dijo ser de origen extranjero, fueron enterados de sus derechos de ley, y junto con lo asegurado, los presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.

