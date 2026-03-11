Por ozono activan la 4.a contingencia ambiental

Postal de la Ciudad de México con un cielo contaminado por ozono, ayer.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la cuarta contingencia del año en la Zona Metropolitana del Valle de México por ozono.

El organismo informó que ayer, a las 16:00 horas, la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, detectó concentraciones máximas de este contaminante, cuyo principal precusor es el transporte.

La CAMe precisó que el viento débil y la intensa radiación solar, en combinación con otros elementos meteorológicos, favorecieron la acumulación del contaminante.

4 días limpios registra la Sedema durante el año en la capital del país

Ésta es la cuarta contingencia del año, pues la primera ocurrió, de manera atípica, el 8 de enero, mientras que las otras ocurrieron en febrero.

La Razón informó el pasado 3 de marzo que, tras la pandemia de Covid-19, la Ciudad de México ha tenido menos días limpios.

En 2021 la Secretaría de Medio Ambiente registró 135 días con buena calidad del aire, para 2025 sólo hubo 64 y en lo que va del presente año la capital del país, cuatro días.

Debido a la cuarta contingencia ambiental, la CAMe informó que los automóviles privados que no circularán este miércoles son aquellos con holograma de verificación 2, así como aquéllos 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Tampoco lo harán los hologramas 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.