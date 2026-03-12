Piden cárcel por dejar a infantes tomar armas

Un policía resguarda una escuela luego de que un joven llevó un arma, en 2022.

La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la Ciudad de México propuso que aquellas personas propietarias de armas de fuego y que sean padres de familias o tutores de niños, niñas y adolescentes vayan a la cárcel si, por descuido o negligencia, permiten que estos menores accedan a estas armas.

Esta iniciativa, presentada por la legisladora Rebeca Peralta León, propone la creación de un nuevo tipo penal al adicionar el artículo 251 Bis al Código Penal capitalino, así como una reforma al artículo 9 Bis de la Ley de Educación de la CDMX y al artículo 48 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que trabajan en un plan para que, los padres y madres de familias ayuden en la revisión de mochilas en algunas escuelas.

De aprobarse la medida promovida por la vicecoordinadora del PVEM, Rebeca Peralta León, la sanción en contra de quien cometa este delito sería de seis meses a tres años de prisión.

TE RECOMENDAMOS: Levantan 4ta contingencia Suma CDMX 10 días con ozono alto

“A quien, teniendo bajo su propiedad, posesión, resguardo o custodia un arma de fuego, por negligencia, descuido o falta de resguardo adecuado permita que una persona menor de 18 años tenga acceso a ella, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión”, dice la propuesta.

La sanción incluye pagar una multa de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (entre 12 mil y 35 mil pesos) y participar en programas de responsabilidad parental y prevención de la violencia.

6 meses es la pena mínima planteada contra quien cometa este delito

La iniciativa plantea además un agravante: si el o la menor de edad lleva consigo el arma a un plantel educativo o un espacio público, la pena se aumentará hasta en una mitad. Es decir, de nueve meses a cuatro años y medio en prisión.

“Cuando un arma llega a las manos de una niña, un niño o un adolescente, no es un simple descuido, es una señal de que algo falló en el entorno que debía de protegerlos”, dijo Peralta León en la Tribuna.

El pasado 4 de marzo, un menor ingresó con una pistola a la Secundaria Número 15, ubicada en la colonia Santa Catarina, alcaldía Azcapotzalco.

Tras la alerta, el plantel fue desalojado y las autoridades detuvieron al adolescente, de primer grado. De acuerdo con Azteca Noticias, padecía de bullying.

37.9 por ciento de los homicidios en 2025 se cometió con arma de fuego

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que se analizan las zonas para impulsar un operativo en escuelas en el que padres y madres ayuden a revisar las mochilas de los estudiantes para evitar la entrada de armas.

Al respecto, la diputada del PVEM alertó sobre la violencia en entornos escolares, por lo cual, afirmó, es responsabilidad de las familias, de las instituciones educativas y del Congreso llevar a cabo medidas para prevenir estas conductas.

En la iniciativa, el Partido Veerde destaca que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México registró mil 735 reportes relacionados con violencia escolar entre 2019 y 2025.

Del total de casos de bullying, 30 por ciento fue por violencia física, 29 por ciento a agresiones verbales, 14 por ciento a violencia psicológica y 11 por ciento a agresiones sexuales.

De aprobarse la iniciativa también se implementará un protocolo de seguridad escolar ante la portación de armas, y cuando un menor sea detectado con un arma dentro de una escuela será atendido bajo un enfoque de derechos humanos.

“Las niñas y niños de esta ciudad merecen escuelas seguras, merecen crecer en espacios donde puedan crecer sin miedo, merecen cargar en sus mochilas, libros, cuadernos, sueños y proyectos de vida sin violencia, sin amenazas y sin armas.

“Proteger a las niñas, niños y adolescentes no es solamente una responsabilidad institucional, es una obligación moral con el futuro y presente de nuestra ciudad”, expresó Peralta León.

La propuesta fue enviada a comisiones para su análisis.