¿Quién era Luis Miguel Victoria Ranfla, ex líder sindical del ISSSTE asesinado en CDMX?

Por la noche de este 11 de marzo de dio a conocer que Luis Miguel Victoria Ranfla fue asesinado cuando circulaba en su vehículo sobre Periférico, elementos de la Policía de la CDMX y la FGJ.

Este miércoles el ex líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del ISSSTE (SITISSSTE) fue ejecutado en la alcaldía Tlalpan, cuando viajaba a bordo de su vehículo Audi color negro.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), el hecho ocurrió en la colonia Isidro Fabela de la alcaldía Tlalpan, cuando el ex líder sindicar circulaba por la calle John F. Keneddy.

Asimismo, la SSC precisó que el presunto responsable es un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta, quien realizó los disparos de manera directa mientras ambos se encontraban en circulación.

Vehículo de Luis Miguel Victoria Ranfla ı Foto: Redes Sociales

En ese sentido, apuntaron que cuando Luis Miguel Victoria Ranfla perdió el control de su vehículo, este “avanzó invadiendo los carriles centrales del Periférico” para posteriormente impactarse contra el muro de contención, lo que ocasionó daños en otro vehículo.

Los servicios periciales estuvieron a cargo de un agente del Ministerio Público; se acordonó el área en la que ocurrió este hecho, y se están analizando las cámaras de vigilancia para poder identificar al sujeto que viajaba a bodo de la motocicleta.

¿Quién era Luis Miguel Victoria Ranfla?

Luis Miguel Victoria Ranfla era un abogado que fungió como líder sindical del SITISSSTE por dos periodos continuos, algo que no ocurría desde los más de 57 años de creación que tenía este sindicato cuando tomó el cargo por segunda vez.

Previamente fue titular de la secretaría del Trabajo y Conflictos del entonces Distrito Federal, para posteriormente ser designado por los delegados del sindicato durante el primer periodo en el que ocupó el cargo como líder sindical, que fue del 2013 al 2017.

Luis Miguel Victoria Ranfla, ex presidente del Comité Ejecutivo del SNTISSSTE ı Foto: Especial

Una vez que terminó ese periodo, fue electo de nueva cuenta como presidente del Comité Ejecutivo del SNTISSSTE por otros cuatro años, debido a la labor que desempeñó durante el periodo anterior.

Previo a dejar el cargo como líder sindical, Victor Ranfla inauguró en junio del 2022 la terraza Tresguerras del Centro Educativo y de Capacitación (CECED), en donde también presentó los trabajos de remodelación y mantenimiento del Teatro Ciudadela.

Luis Miguel Victoria Ranfla, ex presidente del Comité Ejecutivo del SNTISSSTE ı Foto: Especial

Antes de su ejecución, Luis Miguel Victoria Ranfla ocupaba el cargo como secretario de Trabajo y Conflictos en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.