Arma CDMX plan contra 4 riesgos por Mundial de Futbol

Clara Brugada y su gabinete, ayer, al presentar su estrategia de seguridad para el Mundial.

A 90 días de la inauguración del Mundial de Futbol, el Gobierno de la Ciudad de México, con base en un análisis de riesgo con evidencia internacional, se identificaron cuatro problemáticas principales asociadas a la llegada masiva de visitantes: la trata de personas, el alto consumo de alcohol y sustancias, el racismo, la homofobia y la xenofobia; así como un posible aumento de la violencia contra mujeres y niñas. A todos, se les da ya una atención con enfoque de protección.

Ante este panorama, la administración capitalina presentó la Agenda de Derechos Humanos rumbo a la justa deportiva, con la que busca implementar acciones de prevención, vigilancia y atención para reducir posibles afectaciones sociales durante el torneo.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la creación de la Secretaría del Deporte, la cual estará encabezada por el arquitecto Javier Hidalgo Ponce.

“Apostamos por convertir a este importante evento internacional, que es el Mundial, en una agenda de derechos humanos en acción. Los derechos deben ser el verdadero marcador para nuestra ciudad”, afirmó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en conferencia.

En lo que respecta a la violencia contra mujeres y niñas, las autoridades capitalinas señalaron que la entidad registra una tendencia a la baja en el delito de acoso sexual. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación pasaron de mil 593 en 2023 a mil 524 al cierre de 2025.

Como parte de las medidas preventivas, la administración local estableció tres zonas estratégicas de atención a riesgos prioritarios. La primera, explicó la contralora local, Nashieli Ramírez Hernández, corresponde a los espacios donde se desarrollarán actividades directamente vinculadas con el Mundial, como las zonas de fan fest en Chapultepec, el Zócalo capitalino y el Estadio Banorte.

4.3 por ciento disminuyeron las indagatorias por acoso entre 2023 y 2025

La segunda contempla los corredores de intercambio intercultural y movilidad turística, es decir, áreas de alta concentración de personas que conectan espacios de entretenimiento, cultura, transporte, zonas turísticas y corredores gastronómicos, como: Paseo de la Reforma, Roma-Condesa, Calzada de Tlalpan, la Basílica de Guadalupe y diversas explanadas de alcaldías.

La tercera corresponde a espacios de incidencia social como hogares, escuelas, centros comunitarios y sistemas de transporte, donde también pueden generarse dinámicas sociales vinculadas con el evento, como el consumo de alcohol o de drogas.

En materia de trata de personas, el director general de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, Aarón Garduño Jiménez, explicó que el Gobierno capitalino implementará un programa de detección y atención enfocado en fortalecer la prevención, la identificación temprana y la respuesta institucional a posibles víctimas.

46 secretarías, organismos descentralizados y desconcentrados participan

“Estamos ante un reto importante en materia de trata de personas y queremos atenderlo desde distintos frentes, empezando por la prevención. Con campañas como Tarjeta Roja a la Trata buscamos que la población identifique conductas que pueden estar relacionadas con este delito y que utilice los canales de denuncia a través de la fiscalía o del Consejo Ciudadano”, explicó.

En 2023, la Ciudad de México registró 153 carpetas de investigación por el delito de trata de personas; para 2024 la cifra disminuyó a 91 casos y en 2025 cerró con 72 carpetas. En lo que va de enero de 2026, se tiene registro de dos investigaciones abiertas por este delito.

La estrategia preventiva incluye campañas como “Tarjeta Roja a la Trata” y “Tarjeta Azul”, además de la difusión de materiales informativos en español, inglés y francés y la capacitación de personas servidoras públicas para la detección, atención y canalización de casos.

A estas acciones se suma el programa Hospedaje Seguro, mediante el cual los hoteles funcionarán como puntos de vigilancia preventiva; también contempla patrullajes de la policía turística en zonas de hospedaje, un chat permanente con 270 hoteles, acompañamiento telefónico las 24 horas para reportar posibles casos de trata, monitoreo en carpas de servicios y coordinación con la policía cibernética.

En caso de detectar un posible delito, las autoridades activarán mecanismos de intervención inmediata mediante la coordinación con protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, además de esquemas institucionales para la detección, canalización y atención integral de víctimas.

Durante la presentación de la agenda, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que en la Ciudad de México viven alrededor de dos millones de niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, quienes serán parte central de las acciones de protección durante el Mundial.

MÁS MEDIDAS. Brugada Molina informó que su administración implementará 119 acciones interinstitucionales rumbo a la organización del Mundial de Futbol 2026, con miras a ejes prioritarios.

Éstos son seis ejes que van desde tolerancia, movilidad, obras, recolección de residuos, transparencia y seguridad. La Contraloría lo llevará a cabo.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, informó que el Gobierno capitalino habilitará una plataforma de transparencia para dar seguimiento al uso de los recursos públicos relacionados con la organización del Mundial 2026.

Pese a que no anunció cuándo estará lista la plataforma, el funcionario detalló que su objetivo es poner a disposición de todos información clara y accesible sobre la gestión del gobierno durante el evento, particularmente sobre el gasto público, datos presupuestales y el impacto económico.

“Seguimos los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad del quehacer público, particularmente del uso de los recursos públicos. La idea es dar a conocer de manera simple y accesible información respecto de la gestión del Gobierno de la ciudad”, señaló.

LOS PELIGROS

El Gobierno capitalino considera que, con base en experiencias internacionales, los principales riesgos que hay en Mundiales son los siguientes:

Trata de personas con fines de explotación sexual y laboral

Exacerbación de violencia, en especial contra mujeres e infancias

Aumento del racismo, homofobia y xenofobia

Incremento en el consumo problemático de alcohol y sustancias psicoactivas