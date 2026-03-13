Contratos simulados en alcaldía Tlalpan: anticipan denuncia

La diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Daniela Álvarez Camacho, afirmó que presentará una denuncia ante la Contraloría capitalina por los más de 35 millones de pesos entregados por la alcaldía Tlalpan, de la morenista Gabriela Osorio Hernández, mediante licitaciones simuladas.

En entrevista con La Razón, la legisladora por Tlalpan y Xochimilco indicó que, además, pedirán una comparecencia en el recinto de Donceles de la alcaldesa morenista.

“Estamos revisando los documentos, para presentar un punto de acuerdo lo suficientemente sustentado no solamente ante la Contraloría, sino que también para que rinda una comparecencia la alcaldesa en aras de que brinde información de por qué está haciendo esta simulación de actos y que tengamos la oportunidad de cuestionarla.

149 millones de pesos entregó la alcaldía Tlalpan a 3 grupos empresariales

“Se habla de cantidades muy importantes y de una empresa que ha estado manchada por la negligencia y la corrupción en otras entidades. No es posible que con todos estos antecedentes en la alcaldía Tlalpan estemos desperdiciando el poco recurso que se tiene de manera irresponsable”, dijo.

El pasado lunes este diario reveló un esquema de presunta simulación de competencias en la alcaldía que encabeza Osorio Hernández, una práctica ilegal de contratación pública.

Durante 2025, la administración local entregó 35 millones 547 mil pesos en ocho contratos en obra pública y servicios a empresas que compitieron entre sí pese a estar conectadas, muestran documentos de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Registro Público de Comercio.

Esto no ocurrió con uno, sino con tres grupos empresariales que simularon estos concursos. En total, la alcaldía Tlalpan les entregó 149 millones 517 mil pesos, un cuarto de todo el presupuesto del gobierno local para contratos públicos, mediante licitaciones restringidas, simuladas, con un solo competidor u otras vías.

Estos grupos de empresas ya habían simulado concursos en otras alcaldías de oposición, como ha documentado este diario a inicios de este año y el pasado.

Una de ellas es la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por la opositora Alessandra Rojo de la Vega Piccolo. Por este caso la Secretaría de la Contraloría abrió una investigación, que sigue en curso.

Ayer, la edil opositora criticó la adjudicación de estos recursos en la demarcación Tlalpan y que no hubiera reacciones de Morena al respecto.

“A ver si ahora también arman escándalo… o si las mentiras sólo aplicaban cuando era para atacarme”, declaró la edil en su cuenta de X, antes Twitter.

Este diario solicitó una posición a la alcaldía Tlalpan sobre este tema, pero al cierre de esta edición no hubo tal.