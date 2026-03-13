Hoy No Circula sabatino: qué autos descansan este 14 de marzo 2026 en CDMX y Edomex

Revisa en La Razón cómo aplica el Hoy No Circula este sábado 14 de marzo de 2026.

El programa Hoy No Circula aplica este sábado 14 de marzo de 2026 para vehículos con holograma 1,terminación de placas con número par: 0, 2, 4, 6 y 8, dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Tampoco pueden circular todos vehículos con holograma 2 y con placas foráneas, es decir, que no sean de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Así aplica el Hoy No Circula el segundo sábado de cada mes en la Ciudad de México y el Estado de México. ı Foto: X. @CAMegalopolis

Con el objetivo de prevenir contingencias ambientales, el Hoy No Circula se aplica de lunes a sábado, en un horario de 05:00 a 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

TE RECOMENDAMOS: Impulsa seguridad con detectores de gas Gobierno de CDMX entrega rehabilitación de unidades habitacionales en la Narvarte

¿Qué autos sí circulan este 14 de marzo?

Están exentos de las restricciones del Hoy No Circula los siguientes vehículos:

Autos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por personal del sector salud

No obstante, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente y limitar la circulación de más vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula también está vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y en la retención del vehículo.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por incumplir el Hoy No Circula puede ser de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que la sanción puede alcanzar hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos pueden ser trasladados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos para quienes no respeten las restricciones del Hoy No Circula.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr