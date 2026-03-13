Trabajadores del SNTE realizan bloqueo sobre Tlalpan; exigen pagos atrasados | VIDEO

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizan un bloqueo sobre avenida Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, desde la mañana de este viernes, mediante el cual exigen mejoras laborales.

Medios locales informaron que, desde alrededor de las 08:00 horas de este viernes, un grupo de trabajadores del Sindicato iniciaron un bloqueo sobre avenida Tlalpan, a la altura de la calle Cádiz, dirección sur, frente a la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro CDMX.

En grabaciones, se mira a poco más de una decena de trabajadores, con pancartas y lonas con mensajes alusivos a sus demandas.

Trabajadores de la SEP realizan un bloqueo sobre calzada de Tlalpan a la altura de la calle de Cádiz, colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez.



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De acuerdo con reportes, los trabajadores exigen el pago correspondiente a la jornada ampliada que trabajaron en 2022 y 2023, el cual, denuncian, se ha retrasado todo este tiempo. Los trabajadores cuentan con otras demandas, por las que exigen diálogo directo con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), se prevé que el bloqueo derive en una marcha hacia el Zócalo capitalino o hacia las oficinas de la SEP, sobre avenida Universidad.

Asimismo, se previó originalmente un aforo de 400 personas, si bien la afluencia reportada es considerablemente menor a la esperada.

[Los trabajadores] exigen respeto a sus derechos laborales, justicia para los desplazados y jornada ampliada, [también protestan] en contra de los abusos en centros sustantivos y oficinas de trabajo Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX



Según los reportes, los representantes de la manifestación ya están en diálogo con representantes de las autoridades para definir la reapertura de la vialidad, una de las más transitadas del sur capitalino.

A propósito, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) recomendó como alternativas viales 5 de febrero y Andrés Molina Enríquez.

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