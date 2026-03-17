Busca la ciudad hacer 500 mil mastografías

Una mujer se practica una mastografía en una unidad móvil, en 2023.

Para prevenir el cáncer de mama, que provoca la muerte de más de 600 mujeres al año, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, lanzó la estrategia Chichihualli para la detección oportuna y anunció que la meta es realizar medio millón de mastografías.

En conferencia, la mandataria destacó que el objetivo de esta medida es atender la salud de las mujeres de la ciudad y así reducir la mortalidad de cáncer de mama.

“Esta estrategia que nos hemos planteado tiene el objetivo de lograr una reducción significativa y sostenida de la mortalidad por cáncer de mama y garantizar que todas las mujeres sin seguridad social puedan tener acceso universal a esta estrategia”, mencionó.

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El cáncer de mama es una enfermedad donde las células de la mama se alteran y multiplican sin control. Esto forma tumores que, de no ser detectados y tratados de forma oportuna pueden propagarse por el cuerpo y causar la muerte.

La mandataria local explicó que la tasa de mortalidad por este tipo de tumor maligno en México es de 18.7 decesos por cada 100 mil mujeres y en la ciudad, es mayor, pues equivale a 21 muertes por cada 100 mil mujeres.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (Sedesa), las muertes por cáncer de mama en la capital son de alrededor de 600 mujeres.

Para afrontar esta situación, Brugada Molina indicó que se llevarán a cabo 500 mil mastografías gratuitas, 200 mil más que todas las del sexenio pasado. Asimismo prometió que en 2027 aumentarán estos estudios a un millón anuales.

“Esta información es para todas las mujeres y esta campaña para que, las que tienen seguridad social lo hagan de manera periódica y permanente, pero para las que no tienen seguridad social habrá un empuje mayor desde el Gobierno; primero, vamos a garantizar el acceso gratuito a una mastografía”, dijo.

Al respecto, la titular de la Sedesa, Nadine Gasman Zylbermann, recordó que en 2025 pasado el Gobierno capitalino adquirió 40 mastógrafos, entre fijos y móviles, y este año comprará 20 más, por lo que serán 60 los que estén en operación.