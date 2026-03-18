El edificio colapsado, sin análisis geotécnico

Militares durante las labores de rescate en San Antonio Abad 124, el 9 de marzo.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, afirmó que el edificio colapsado de San Antonio Abad 124, que causó la muerte de tres trabajadores, era demolido con acuerdos de facilidades y no tenía los estudios geotécnicos, el cual únicamente era complementario.

En conferencia, el funcionario capitalino dijo que los estudios geotécnicos son complementarios y por ley está bien que no se tengan, pues no son parte de los requisitos específicos de los acuerdos de facilidades de la capital.

“Todo el tiempo la demolición estuvo apegada a legalidades… los estudios geotécnicos son parte de los procedimientos que se pueden subsanar o que en caso de ser así se solicitan”, apuntó Muñoz Santini a pregunta de La Razón.

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El Dato: La Unión de Lucha Vecinal Valle de Anáhuac protestó un día después del accidente para pedir al Gobierno local la expropiación del predio para destinarlo a vivienda social.

El apartado 7.1.1.3, de los Lineamientos técnicos específicos para la elaboración de estudios de riesgos de obra y/o demolición (EROD), de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, publicado en la Gaceta Oficial, el pasado 25 de julio de 2024, establece que este análisis es requerido.

De acuerdo con lo estipulado, los estudios geotécnicos permiten garantizar la estabilidad de la estructura de una obra, principalmente, relacionado con el tema de la sismicidad.

“Consiste en la descripción, análisis y cálculos necesarios que aseguren la estabilidad estructural del proyecto, tales como las condiciones geotécnicas del sitio, materiales y resistencia, parámetros del diseño general de la estructura, procesos de excavación…”, se lee en el apartado de desarrollo del estudio de riesgos de obras y/o demolición.

3 pisos son los que cayeron y sepultaron a los trabajadores de la obra

Este diario buscó a la Secretaría de Vivienda para hablar en torno a este punto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Muñoz Santini además sostuvo que hay inconsistencias en la documentación presentada por la alcaldía Cuauhtémoc y afirmó que la demarcación estuvo enterada de los trabajos de demolición, pero no actuó para detenerlos.

Después del colapso del inmueble, el 9 de marzo, la alcaldía Cuauhtémoc como la Secretaría de Vivienda, señaló que la obra de demolición de San Antonio Abad 124 no contaba con un programa de protección civil, el cual sí es necesario pese a contar con un acuerdo de facilidades.

Al respecto, el titular de Vivienda también dijo a este diario que, al momento, en la capital hay otros cuatro inmuebles en proceso de demolición que están bajo los acuerdos de facilidades, tres son públicos y uno es privado, pero no reveló las ubicaciones.

57 personas laboraban en la demolición del edificio el día que colapsó

“En este momento, nosotros estamos trabajando en el seguimiento de cuatro procesos de demolición de esos tres están a cargo de la comisión para la reconstrucción y uno está a cargo de privados con las definiciones incluidas en el acuerdo de facilidades”, señaló.

Horas antes, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, encabezó una conferencia en la cual reiteró que su demarcación había negado la obra de demolición debido a que habían “10 grandes riesgos de demolición”.

Ante esto Muñoz Santini respondió que el documento citado por la alcaldesa de oposición no era una negativa, sino una solicitud para recibir más documentos por parte de la empresa demoledora, la cual es Demec.