Muere hombre tras caer desde el piso 21 de un hotel en Paseo de la Reforma

Elementos de la SSC en la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

Un hombre murió tras presuntamente arrojarse al vacío desde el piso 21 del hotel Sevilla Palace, ubicado sobre el Paseo de la Reforma, la avenida más emblemática de la Ciudad de México.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el hombre habría saltado repentinamente y cayó en el lobby del hotel de 23 plantas, localizado en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, cerca del Senado de la República.

Al lugar arribaron elementos de la corporación y notificaron al agente del Ministerio Público. Asimismo, se presentó en el sitio una ambulancia de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Suman dos hechos similares en Paseo de la Reforma en marzo

Apenas once días atrás, el 19 de marzo ocurrió un incidente similar, cuando una mujer perdió la vida tras caer desde lo alto de la Torre Reforma Latino, también ubicado sobre Paseo de la Reforma, a unos pasos del Ángel de la Independencia.

Al respecto, la SSC indicó que la mujer presuntamente se arrojó desde un balcón del edificio corporativo de más de 51 niveles. Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron la emergencia, mientras policías acordonaron el perímetro y dieron parte al agente del Ministerio Público “para los peritajes correspondientes”.

Hasta la publicación de esta nota no se ha confirmado la identidad de la mujer fallecida , aunque reportes extraoficiales la identificaron como Paula Emilia “N”, de entre 35 y 40 años, según una identificación de trabajo que llevaba consigo.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de una mujer que, al parecer, se lanzó desde un balcón de un edificio localizado en la avenida #PaseoDeLaReforma y casi esquina con la calle #Belgrado, en la colonia #Juárez, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, la cual perdió… pic.twitter.com/KI2gmtlelY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 19, 2026

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) el suicidio se colocó las principales causas de muerte a nivel nacional, con 9 mil 051 suicidios en 2024.

En su informe, el INEGI detalló que, de las personas que fallecieron por suicidio, 80.6 por ciento correspondió a hombres y 19.4 por ciento a mujeres.

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cehr