CDMX respalda a Sheinbaum y rechaza informe de la ONU sobre desapariciones

Clara Brugada, jefa de gobierno junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en imagen de archivo

El Gobierno de la Ciudad de México respaldó el posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente al Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que sus conclusiones son “infundadas” y no reflejan la realidad actual del país.

En un comunicado, la administración capitalina señaló que el documento se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, por lo que “extrapola” ese contexto a la situación actual sin reconocer los cambios en materia de seguridad y atención a personas desaparecidas implementados desde 2019.

Asimismo, advirtió que el informe omitió evidencia presentada por el Gobierno de México, lo que calificó como “grave” dada la relevancia del tema y también criticó que no se valoraran las acciones emprendidas por el Estado para atender y erradicar este fenómeno, ni que se distinguiera con claridad entre desapariciones forzadas atribuibles a agentes del Estado y aquellas cometidas por particulares u organizaciones criminales.

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De acuerdo con el boletín difundido por la Coordinación General de Comunicación Ciudadana, el informe del Comité de la Organización de las Naciones Unidas es “infundado” y podría responder a intereses injerencistas, además de prestarse a su utilización política para promover una agenda que vulnera la soberanía de México y el derecho internacional.

COMUNICADO CONJUNTO GOBERNACIÓN-RELACIONES EXTERIORES. “México rechaza informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances contra desapariciones forzadas desde 2018”.https://t.co/rf1AbzHtjt pic.twitter.com/yoA9JHCQPj — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 2, 2026

El Gobierno capitalino sostuvo que en la actualidad no existe una política de represión desde el Estado y que este mismo no desaparece personas. En ese sentido, recordó que el incremento de las desapariciones está vinculado con la llamada “guerra contra el narcotráfico” impulsada en administraciones anteriores.

También destacó que, en años recientes, se han implementado diversas acciones como la creación de comisiones de búsqueda en las entidades, el fortalecimiento de mecanismos de identificación humana, el aumento del presupuesto destinado a la localización de personas y la homologación de protocolos.

En cuanto a la actual administración federal, subrayó el impulso a reformas para fortalecer herramientas como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la creación de una base nacional de carpetas de investigación y el desarrollo de sistemas de alerta y localización.

A nivel local, el Gobierno de la Ciudad de México informó que instaló un gabinete permanente para atender la problemática, así como un centro integral de atención que permite acompañar a las familias desde un mismo espacio con autoridades de seguridad, procuración de justicia y búsqueda.

Además, indicó que está en creación un Centro de Resguardo Temporal para personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, con el objetivo de garantizar su pronta identificación y entrega a familiares, y que se duplicó el presupuesto destinado a las labores de búsqueda.

Posicionamiento del Gobierno de la Ciudad de México ante el informe del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. pic.twitter.com/yC7Cknhe3V — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 6, 2026

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LMCT