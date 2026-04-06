Sin justicia, a un año de la muerte de fotoperiodistas

A un año del Festival Axe Ceremonia, en el que murieron los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles Rivera, la familia del joven impulsó un Anticoncierto de Memoria y Justicia, donde se llamó a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, a dialogar sobre la Ley para la Protección del Trabajo Periodístico y garantizar la seguridad de los comunicadores.

Durante el evento, una de las abogadas de la familia Rojas, Tábata Ximena Salas, solicitó a la mandataria capitalina discutir esta iniciativa ciudadana, la cual será presentada en los próximos días y propone seguros obligatorios y protocolos de seguridad específicos para los periodistas de la ciudad.

Familiares Y la defensa de Miguel Ángel Rojas, ayer, al iniciar el Anticoncierto en su memoria. ı Foto: Ivan Ortiz›La Razón

El Dato: El Parque Bicentenario siguió con sus actividades el día en el que ocurrió el accidente y, posteriormente, fue clausurado. En abril de 2025 el lugar reabrió sus puertas.

Asimismo, la defensora de derechos humanos enfatizó que la justicia no sólo implica castigar a los responsables, sino también es garantizar que esta tragedia no vuelva a pasar.

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“Por eso hoy, desde este Anticoncierto a un año, hacemos un llamado a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para que abra un espacio de diálogo y podamos discutir la iniciativa de la Ley para la Protección del Trabajo Periodístico.

“Informar no puede costar la vida, trabajar no puede implicar morir y la seguridad no puede seguir siendo opcional. Este caso tiene el potencial de marcar un precedente de demostrar que en México sí es posible exigir responsabilidad penal a empresas cuando sus decisiones cuestan vidas, de demostrar que nadie es intocable”, expresó Ximena Salas.

Una persona coloca en un tendedero hojas con consignas e ilustraciones para exigir justicia para los dos jóvenes. ı Foto: Ivan Ortiz›La Razón

2 días después del accidente, el festival nombró a los fotoperiodistas

Con música, dibujos artísticos y baile, la familia de Rojas Hernández honró la memoria del joven, pero también la de Berenice, pues había también imágenes de ella.

El 5 de abril de 2025, Miguel Ángel y Berenice acudieron al Festival Axe Ceremonia, en el Parque Bicentenario, a cumplir su sueño de ser fotoperiodistas de conciertos. Ese día, los fotoperiodistas de Iztapalapa regresarían juntos en un Uber, contó la hermana de Miguel, Diana Rojas.

Sin embargo, las fuertes ráfagas de aire tiraron una de las cuatro grúas de tijera que fueron colocadas de manera ilegal en distintos puntos del Festival Axe Ceremonia. Ésta cayó sobre los dos jóvenes.

“Esa noche yo no pude decirle a mis papás qué es lo que había pasado. Simplemente me vieron a los ojos con una mirada que yo no olvido, porque duele.

13 amparos ha tramitado la Operadora Eclectic para retrasar el juicio

“Voltee a una de nuestras mascotas, la Gorda, una gatita negra, que estaba sentada esperando en la puerta a que Miguel llegara. En ese momento supe que no había vuelta atrás, que Miguel no iba a volver a entrar por esa puerta y que la Gorda lo iba a esperar ahí para siempre”, contó Diana ayer en el anticoncierto.

Su familia recordó a Miguel Ángel Rojas como un joven risueño, apasionado y con una mirada amorosa por el mundo y su comunidad.

Caricatura con los rostros de Miguel Ángel y Berenice. ı Foto: Ivan Ortiz›La Razón

“Si hoy Miguel pudiera escucharme, yo sólo le pediría que bajara del cielo y me diera mil abrazos. Por eso estamos aquí, alzando la voz. Por eso no me voy a rendir hasta que haya justicia para mi hijo”, dijo su madre, Graciela Hernández.

Actualmente hay tres empresas imputadas por el caso: Operadora Eclectic, S.A. de C.V., la Agencia de los Socios, S.A.P.I. de C.V., y O.N. Producciones Creativas, S.A.P.I. de C.V.

La familia del joven fotoperiodista reiteró su exigencia de justicia, pues una serie de amparos y presunta colusión con la defensa de la familia Giles Rivera con la empresa Operadora Eclectic, S.A. de C.V., antes concesionaria del Parque Bicentenario, ha retrasado la judicialización del caso.

CLANDESTINIDAD ı Foto: Especial

Por lo anterior, el pasado 23 de marzo Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga a los abogados de los Giles por delitos de abogados, patronos, litigantes y asesores jurídicos. En tanto, aún siguen las indagatorias en contra de empresas y no se ve claro la fecha de la audiencia inicial del caso.