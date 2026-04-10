Asamblea de Barrios da portazo e ingresa al Congreso capitalino

Integrantes de la Asamblea de Barrios intentaron dar un portazo en el Congreso de la Ciudad de México para exigir vivienda social, así como para atender distintos temas en la materia, lo que provocó que la Mesa Directiva suspendiera la sesión por seguridad.

Desde temprana hora, los manifestantes se congregaron en las inmediaciones del recinto de Donceles, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde la Constituyente Permanente sesionaba. Más tarde, un grupo buscó entrar al lugar por la fuerza.

El Dato: Mujeres que participaron en la protesta denunciaron presuntas agresiones y tocamientos por parte del personal de seguridad del recinto legislativo de la ciudad.

En ese momento los ánimos se encendieron, pues mientras personal de resguardo intentaba cerrar las puertas del Congreso local, donde se discutió el Plan B de la reforma electoral, algunas mujeres que participaban en la protesta ingresaron, en tanto, el resto quiso hacer lo mismo, pero no tuvo éxito.

Personal de resguardo activa los extintores para dispersar a manifestantes, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Videos que circulan en Internet muestran cómo miembros de la Asamblea de Barrios lanzaron botellas y también hubo manotazos. En un momento, un guardia toma un extintor y rocía con el químico húmedo a los inconformes. Tras ello, una de las infiltradas corre, lo empuja y le grita: “¡Qué te pasa, pendejo! ¡Qué te pasa!”, mientras otras personas intentan calmarla, pero no lo logran y toma el extintor que dejó el personal y golpea una ventana.

20 trabajadores de resguardo, aproximadamente, vigilan el Congreso local

Dentro del Congreso, en el pleno, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, hablaba cuando el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez, quien minutos antes junto con la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, intentó hablar con los manifestantes, interrumpió a la política para declarar en receso la sesión.

“Vamos a tomar un receso hasta que haya condiciones. Tenemos una filtración de una manifestación. Les pido que no salgan de aquí, estamos tomando ya las medidas necesarias y vamos a dar un receso de 30 minutos a esta sesión”, manifestó.

Tras su pretensión fallida por entrar al Congreso, donde además rompió vidrios, la Asamblea de Barrios se retiró del lugar con rumbo al Palacio de Ayuntamiento. En tanto, los diputados locales reanudaron la sesión.

Sesma Suárez ofreció una conferencia y explicó que los inconformes querían entablar comunicación con las comisiones de Vivienda, de Presupuesto y de Derechos Humanos. Si bien, detalló, los presidentes de cada grupo aceptaron recibir a las personas, la reunión no se concretó, porque el Gobierno abrió el diálogo.

“Me hubiera gustado que también nos incluyeran, toda vez que ésta fue la puerta de antesala de esta manifestación, que estaban pidiendo hablar con tres comisiones para poder ser atendidas sus peticiones. Habrá peticiones que puedan ser atendidas, habrá otras que no”, cuestionó.