31 Minutos dará concierto GRATIS en el Zócalo para el Día del Niño y la Niña

Flyer de concierto de 31 Minutos en el Zócalo, el 30 de abril.

La agrupación chilena 31 Minutos dará un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México el 30 de abril, día en que en México se conmemora el Día del Niño y la Niña.

El anuncio fue hecho este martes en conferencia de prensa Gobierno capitalino y posteriormente se publicó en los canales oficiales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, donde se informó que el concierto será a las 19:00 horas.

“Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México. Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra historia”, se lee en la publicación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

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Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México 🎶



Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra… pic.twitter.com/0iveOMPl94 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 14, 2026

El grupo 31 Minutos, surgido a partir del programa de televisión del mismo nombre transmitido de 2003 a 2005, se caracteriza por su música que abarca distintos estilos, desde el rock, el folk, dance hasta hip hop, cantado por diferentes personajes retratados por marionetas.

Así, el universo de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín, Mario Hugo, Guaripolo, entre otros, han dejado canciones que gustan a niños, jóvenes y adultos.

Entre ellas, se encuentran “Mi muñeca me hablo”, “Yo nunca vi televisión”, “Equilibrio espiritual” y otras.

El anuncio del concierto en el Zócalo ocurre mientras el grupo lleva a cabo una gira por México, con fechas en el Teatro Metropolitan y el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, así como en otras ciudades del país, incluidas Guadalajara, Puebla, Mérida y Cancún.

Mientras que la celebración en el Zócalo continúa con la política impulsada por el Gobierno capitalino para promover eventos masivos gratuitos y democratizar el acceso al arte y el entretenimiento.

El último concierto celebrado en el Zócalo capitalino fue el de la cantante colombiana Shakira, realizado el pasado 1 de marzo en el marco de las celebraciones por los 100 años de Grupo Modelo.

Este evento rompió todos los récords de asistencia para un concierto gratuito en el Zócalo, con más de 400 mil asistentes.

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